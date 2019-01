Eerste gesprek met Wendy Van Wanten en Frans sinds hun verzoening: “Frans weet nu dat sociale media niet de plek zijn om je hart te luchten” JR

29 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De relatiecrisis van Wendy Van Wanten (59) en Frans (56) is definitief afgewend. Voor het eerst vertelt het koppel over de tumultueuze maanden die ze hebben doorgemaakt. “Alles is weer in orde met ons”, zegt Wendy in Dag Allemaal. “Frans weet nu dat sociale media niet de ideale plek zijn om je hart te luchten.”

Veel schoon volk op het feest ter gelegenheid van de opname van de verjaardagsshow ‘30 jaar VTM’ in het Studio 100 Pop Up-theater in Puurs, maar Wendy Van Wanten en haar Frans straalden net een tikkeltje méér dan de rest. Als een jong, stapelverliefd koppel verschenen ze op de rode loper, en Frans kon amper zijn ogen afhouden van zijn kortgerokte Wendy. Een tafereel dat enkele weken geleden compleet ondenkbaar leek.

Spanningen

Even terugblikken: eind vorig jaar tekenden Wendy en Frans voor dé liefdesbreuk van 2018. Nadat Wendy zich verzoend had met haar zoon Dylan, liepen de spanningen tussen Dylan en Frans opnieuw hoog op. Wendy werd gedwongen te kiezen ­tussen haar zoon en haar liefdespartner. Ze koos voor die eerste, waarop Frans op sociale media jammerde dat hij het huis uit gewerkt was door “iemand die altijd al tegen hem was geweest”. Maar enkele weken later was de situatie helemaal gekeerd: Wendy had toch opnieuw voor Frans gekozen, wat meteen betekende dat Dylan weer uit haar leven verdween.

(lees verder onder de foto)

Vlak voor kerst verscheen het koppel dan weer samen in het openbaar, op de première van de musical ‘Hans en Grietje’. Iedereen mocht weten dat zij zich verzoend hadden, maar over het hoe en waarom van hun herwonnen liefde repten ze met geen woord. Da’s nu anders. “Frans is weer mijn zoetje”, glundert Wendy.

Fantastisch dat jullie als koppel verschijnen op deze feestavond van VTM, de zender die jullie destijds heeft samengebracht.

Wendy: “Maar ik ben degene die gekozen heeft, hé. (lachje) Nu, het is wel zo dat ik Frans heb leren kennen bij ‘Wie Wordt De Man Van Wendy?’. En ja, er was een match.”

Frans: “VTM heeft nog koppels samengebracht, hé. Denk maar aan ‘Blind Getrouwd’.”

Bij jullie is het al twaalf jaar geleden.

Wendy: (knikt) “Maar waar ik VTM het meest dankbaar voor ben, is dat zij mij de kans hebben gegeven om op rijpere leeftijd nog moeder te worden van mijn prachtige dochter Estelle. Dat zijn unieke dingen, die écht belangrijk zijn.”

Iedereen weet dat jullie een stormachtige tijd achter de rug hebben. Hoe gaat het nu tussen jullie?

Wendy: “Och, overal is het wel een keer iets. Anders zou het niet normaal zijn.”

Frans: “Elk koppel beleeft weleens een mindere periode.”

Wendy: “Maar uiteengaan is niet meer aan de orde. Ik zei het al: Frans is weer m’n zoetje.”

De liefde is nu des te groter?

Wendy: “Ha, de liefde, da’s de moeilijkheid hé! (lachje) Maar de liefde overwint ook altijd.”

Wat was de rol van je zoon Dylan nu precies in de breuk?

Wendy: “Goh, daar weid ik liever niet over uit. Zoals ik al zei: bij veel mensen gebeuren er ­dingen, en dat is bij mij juist hetzelfde. Ons gezin is niet unieker dan een ander.”

Wat hebben jullie geleerd uit de ruzie?

Wendy: “Tja, ik denk dat Frans vooral geleerd heeft dat Facebook en Instagram niet de ideale middelen zijn om je hart te luchten. Die sociale media zijn eigenlijk een nieuw gegeven voor ons. Als je daar iets op post, schrikt dat iedereen op en gaat dat rond als een lopend vuurtje.” (Frans knikt instemmend)

(lees verder onder de foto)

Dat gaat dus niet meer gebeuren.

Wendy: “Nee, maar als ik het even mag zeggen: ik zou graag evenveel aandacht krijgen als ik een nieuw liedje uitbreng.”

Komt er nieuwe muziek aan dan?

Wendy: “Ik ben ermee bezig. Jullie zullen nog van mij horen dit jaar! Ik heb veel ambitie en ga ertegenaan als nooit tevoren! Weet je, ik sta aan de vooravond van mijn zestigste verjaardag, dus daar ga ik mij een beetje op voorbereiden.”

Is Frans nu opnieuw je manager?

Wendy: “Nee, hij is dat ook nooit echt geweest. Ik heb mijn zaken altijd zelf behartigd! Mijn schoondochter (Dylans vriendin Bo, nvdr.) is even ingesprongen, maar dat was een tijdelijke oplossing.”

Je was in het najaar te zien in het theaterstuk ‘Wie wordt de man van Wendy?’. Smaakt dat naar meer?

Wendy: “’t Zal toch niet voor dit jaar zijn. Theater slorpt heel veel energie op. Mijn zang­carrière gaat nu weer voor. Ik ben nog altijd in de eerste plaats zangeres, hé. Zoals gezegd: dat zal je dit jaar wel weer zien!”