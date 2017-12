Eerste geek café opent weldra deuren in Antwerpen Star Wars, Harry Potter en andere sci-fi fans krijgen eigen stek in 't Stad EDA

14u43

Bron: Facebook 19 Reporters Showbizz "Als je erin gelooft en je bent fan van het concept, steun 'The Geeky Cauldron' dan met een bijdrage!" Met deze boodschap kondigde Alexandru Hul, initiatiefnemer achter het project 'The Geeky Cauldron' begin deze maand z'n ambitieus plan aan om via crowdfunding een geek café naar Antwerpen te brengen. Ondertussen werd er meer dan 10.000 euro ingezameld en krijgen sci-fi fans weldra hun eigen 'Star Wars Cantina' of 'The Three Broomsticks' op de Sint-Jacobsmarkt.

Dat er grote interesse is voor een sci-fi bar in 't Stad werd duidelijk na de spectaculaire respons. Slechts enkele dagen duurde het om 10.000 euro in te zamelen.

Dat het café er komt, was al min of meer zeker. Meer bepaald in een pand op de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen. Met het ingezamelde geld zal vooral de inkleding van de zaak mogelijk gemaakt worden. Zo zullen er naast standaard benodigdheden zoals een toog en tapinstallaties ook schermen en game-consoles voorzien worden alsook een wisselend decor.

"'The Geeky Cauldron' zal twee zones bevatten", klinkt het op Facebook. "Een Sci-fi section, denk 'Star Wars Cantina' of 'Star Trek Ten Forward lounge'. En een fantasy section, denk 'The Prancing Pony' of zowat elke generische high fantasy tavern in RPG games."

Zelf is de oprichter fan van 'The Lord of the Rings', al zullen alle fanboys en -girls welkom zijn. Van Star Wars tot animé liefhebbers.

Volgens de initiatiefnemer begon het oorspronkelijk als een grapje, maar is nu duidelijk gebleken dat er een 'geek leegte' is in de stad die dringend moet opgevuld worden. Als het van hem afhangt vanaf april 2018.

Om het project verder op te volgen en te steunen kan je hier terecht.