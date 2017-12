Eerste film over aanslagen in Parijs geannuleerd TC

REUTERS De tv-film werd al gedraaid op de verschillende locaties in Parijs, maar moest nog gemonteerd worden. Na een petitie van overlevenden en vrienden en familie van slachtoffers, besliste tv-zender France 2 om de verdere productie van het eerste fictieproject over de aanslagen in 2015 stop te zetten.

'Ce Soir-Là' zou de film gaan heten en hij speelt zich af tijdens de aanslagen op 13 november 2015 waarbij 130 mensen stierven, waarvan 89 in de concertzaal Bataclan waar die avond de band Eagles of Death Metal een concert gaf. De film zou focussen op een liefdesverhaal tussen een Franse vrouw en een Afghaanse man die lang geleden al voor de Taliban vluchtte. Ze ontmoetten elkaar op die noodlottige avond en worden verliefd tijdens de gebeurtenissen. Die hoofdrollen werden gespeeld door Sandrine Bonnaire en Simon Abkarian. Maar de film komt er dus niet. Na een petitie, die ondertekend werd door bijna 40.000 mensen, heeft de Franse staatszender beslist om de productie stil te leggen. "Het is nog te vroeg om dit drama als entertainment in beeld te brengen", klinkt het bij initiatiefnemers van de petitie. "Het is nog te pijnlijk voor zij die het drama overleefden of voor hen die geliefden verloren. We zijn blij dat France 2 dit nu ook besefte en beslist heeft om de film niet af te werken of uit te zenden."