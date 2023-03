Eerste editie van JEZ! brengt 3.219.191 euro op

KIJK. Zo werd de opbrengst bekendgemaakt tijdens de slotshow in Antwerpen:

Op een boot live radio maken en Vlaanderen doorkruisen, bij het aanmeren jongeren samenbrengen op gratis concerten en daarbij geld voor onze jeugd inzamelen: het werd voor Qmusic, VTM en HLN afgelopen week een onvergetelijk avontuur. Dimitri Vegas & MATTN, Coely, Regi, Niels Destadsbader hielpen een handje door de massaal toegestroomde jongeren in Brugge, Deinze, Aalst en Boom uit de bol te laten gaan.

Quote Ik heb zoveel mooie acties heb zien passeren. Fantas­tisch dat zovelen zich hiervoor hebben ingezet Pommelien Thijs

Vrijdagavond is het aan Pommelien Thijs om in Antwerpen het publiek als laatste artiest in vuur en vlam te zetten. “Ik heb er hard naar uitgekeken om hier af te sluiten, nadat ik deze week al zoveel artiesten en mooie acties heb zien passeren. Fantastisch dat zovelen zich hiervoor hebben ingezet”, zei ze voor ze het podium opstapte.

De vraag van een miljoen was: hoeveel heeft dat nu opgebracht. Het was tellen tot het laatste nippertje. Zo leverde de veiling van de eerste aardbeien gisteren nog 8.000 euro op voor JEZ! en kwam Vlaams minister-president Jan Jambon langs met een cheque van 300.000 euro. In heel Vlaanderen waren meer dan 400 acties op touw gezet, BV’s gaven zichzelf weg als prijs in een tombola waarvoor massaal LotJEZ zijn gekocht, terwijl mensen van thuis uit een centje overmaakten toen ze verzoeknummers aanvroegen voor het goede doel.

Volledig scherm De JEZ!-boot meert aan in Antwerpen. © Floris Robyns

Quote Bedankt Vlaanderen om zo overtuigd JEZ! te zeggen tegen onze jeugd Kris Vervaet, CEO van DPG Media België

Gejuich alom toen Jessica Bouhez (22) van het JEZ!-collectief op het slotmoment onthulde dat er 3.219.191 euro op de teller staat. Dat bedrag gaat rechtstreeks naar 200 JEZ!-jongerenprojecten in Vlaanderen en Brussel. “Het is ongelooflijk fijn om te zien dat dit ook écht gelukt is”, reageerde Kris Vervaet, CEO van DPG Media België. “Bedankt Vlaanderen om zo overtuigd JEZ! te zeggen tegen onze jeugd. Zij zijn onze toekomst. Daarom hebben we als mediabedrijf deze generatie een duwtje in de rug gegeven. Qmusic, VTM en HLN hebben hen een megafoon gegeven en ervoor gezorgd dat hun stem gehoord wordt.”

Rolmodel geworden

“Dit is veel grootser uitgedraaid dan we hadden durven dromen", vond Morane Miangue (23), een van de acht jongeren die JEZ! een half jaar geleden mee lanceerde. “Ik heb de JEZ-boot gevolgd en zag avond na avond een mooie bonte mix toestromen. In Club De Cock heb ik ook mijn eigen muziek mogen brengen. Ik vond het huge dat kinderen me nadien kwamen vragen om samen op de foto te gaan. Als donkere meid ben ik zowaar een rolmodel geworden, jongeren herkennen zich in mij”, lacht de Antwerpse singer/songwriter met Belgisch-Congolese roots.

Volledig scherm Onze social media expert Jonas Lips op de JEZ! boot © DPG Media

“Op naar een miljoen”, had onze TikTokjournalist en JEZ!-ambassadeur voor HLN Jonas Lips (24) zich bij het vertrek van de boot in Brugge sterk gemaakt. “Ik werd zenuwachtig: zouden het wel waarmaken? Ik ben trots dat we met HLN een stevige basis konden leggen in de pot. De JEZ!-Joepie die we uitbrachten is volledig uitverkocht: 40.000 exemplaren leverden 240.000 euro op. Deze vermoeiende maar zalige week zal me bijblijven. Woensdag in Lommel drong het ineens heel erg tot me door waarom we dit doen. Tijdens de JEZ! Talks raakte ik aan de praat met meisje van 18. Toen ze nog minderjarig was, is zij door haar ouders op straat gezet. Ze zei dat ze het niet makkelijk heeft en vecht tegen een eetstoornis. Ze vond het zo belangrijk dat we centen inzamelen voor organisaties die haar steunen.”

