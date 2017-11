Eerste dragqueen als gezicht van sexy lingeriecampagne MVO

13u14 0 Instagram Violet Chachki wordt eerste dragqueen als gezicht van een lingeriecampagne. Showbizz In een jaar waarin gendernormen grondig herdacht worden, mag het geen verrassing meer zijn dat ook lingeriemerken hun horizonten verbreden. 'Playful Promises' koos daarom Violet Chachki uit als gezicht voor hun campagne. Een beeldschone vrouw - maar eigenlijk ook een man.

De shoot in pin-up stijl is een grote doorbraak voor dragqueens, zo zegt Chachki zelf. "Ik ben zo blij dat ik het verschil kan maken in een business waar je normaal alleen maar vrouwen terugvindt," klinkt het. "Ik had nooit gedacht dat ik aanvaard zou worden in dat wereldje. Maar misschien is dit precies wat de mode-industrie nodig heeft: meer variatie en diversiteit."

So excited to be the face of the new Bettie Page Lingerie collection! Bettie has always been a huge inspiration for me. I’m Very happy to work for a company that values being inclusive and glamorous at the same time! Thank you so much @bettiepagelingerie @playfulpromises! The new collection is graphic, fun, and daring- everything I love about glamour and drag 💋 Een foto die is geplaatst door Violet Chachki (@violetchachki) op 15 nov 2017 om 20:52 CET