Eerste details bekend: Samson gaat inwonen bij Marie (en daar werkt de bel wel) BDB

06 januari 2020

18u28

Bron: Radio 2 1 Showbizz Marie Verhulst (24) is helemaal klaar voor haar nieuwe rol als baasje van Samson. Dat bleek in het Radio 2-programma ‘De madammen’ waar het kersverse duo een interview gaf. “Samson is bij mij komen wonen. En mijn bel werkt wel”, lachte Marie.

Het leek alsof ze nooit iets anders gedaan heeft dan het baasje van Samson spelen, zo vlot was de dynamiek tussen de twee tijdens het gesprek. Zo vertelde Marie dat Samson bij haar is komen wonen en zijn mandje al in de slaapkamer staat. Vlaanderens favoriete hond noemde Marie “heel lief”, zij prees Samson als “een enorm brave hond”. Tussen Samson en Bobientje is de liefde ook nog altijd enorm groot. “Zij zit nu altijd te giechelen met Marie”, klonk het.

Opmerkelijk: bij Marie thuis werkt de bel wel. Het is al sinds het begin van ‘Samson & Gert’ dat de deurbel van het huis van Gert het laat afweten. Die wordt namelijk in de allereerste aflevering in 1990 stuk gemaakt door het personage Joop Mengelmoes (gespeeld door Stef Bos). Sindsdien klopt altijd iedereen op de deur gevolgd door de boodschap: “Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.” Die gimmick lijkt dus te verdwijnen bij ‘Samson & Marie’. Tenzij ook daar meteen de bel stuk gaat natuurlijk.

Drukke agenda

Samson & Marie hebben ook al heel wat plannen. “Er staan nog veel afscheidsshows van Samson & Gert op de agenda, ook in de krokus- en paasvakantie”, vertelt Marie. “En in de zomer staan we voor het eerst samen in Plopsaland, én lanceren we een nieuwe single. Tussendoor doen we natuurlijk nog dingen. Zo gaan we vaak samen wandelen.” Of ook de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen welkom zijn in het huis van Marie, is nog niet bekend.