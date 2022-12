Eerste beelden van Hanne’s zoontje Julien in ‘K3, één jaar later’: “Dat is precies een pop”

BV Diede vertelt voor het eerst over haar job als K3-invaller: “Ik begrijp dat Amy en Celester teleurge­steld zijn”

Ze schopte het tot in de finale van ‘K2 zoekt K3', maar moest tevreden zijn met ‘slechts’ een vierde plaats. Maar Diede van den Heuvel (22) bleef niet bij de pakken zitten, integendeel. Ze bracht al een eigen single uit én mag nu gedurende twee maanden ‘ad interim’ Hanne Verbruggen (28) vervangen tijdens de tournee in Nederland. Ze vertelt over het bewuste telefoontje, hoe lang ze het al weet, de vele reacties en haar ervaring als K3'tje. “Voor Julia was het natuurlijk een beetje gek. We hebben er goed over gesproken.”

24 november