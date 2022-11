Eerste beelden nieuwe Pixar-animatiefilm ‘Elemental’ gelost

Celebrities Sting moet optreden in Amsterdam beëindigen door stemproble­men: “Ik kom terug”

Het is niet de versie van ‘Every Breath You Take’ die men gewoon is. Maar het is wél de versie die de fans van Sting (71) te horen kregen in de AFAS Live zaal in Amsterdam. Sting kampte namelijk met zodanig veel zangproblemen tijdens zijn optreden, dat het concert vroegtijdig moest beëindigd worden. Eerst probeerde hij nog om verschillende liedjes akoestisch te spelen, maar ook dat hielp niet veel. De zanger belooft wel om een nieuwe datum voor het concert te zoeken en het in te halen.

13:51