Eerste beelden nieuwe aflevering 'Taboe' met Philippe Geubels: "Wilde gij zo als zwarte op tv?"

03 februari 2018

10u52 0 Showbizz Er mag weer stevig wat afgelachen worden in de nieuwe aflevering van Taboe. Deze week doorbreekt Philippe Geubels het taboe rond mensen met een andere huidskleur. Zondag pas op je tv, maar de eerste beelden bekijk je alvast hier.

Er wordt deze week opnieuw niet enkel gelachen in 'Taboe', maar ook heel wat afgepraat. Zo voert Philippe een serieus gesprek met Willy, die het geluk had om goed opgevangen te worden in Vlaanderen.

De derde aflevering van Taboe bekijk je morgen op Eén.