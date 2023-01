Eerste beelden horrorfilm ‘Renfield’ gelost: zo ziet Nicolas Cage eruit als Dracula

Celebrities Sharon Osbourne verklapt dat dochter Kelly is bevallen van zoontje (en daar kan zij niet mee lachen)

Kelly Osbourne (38) is bevallen van haar eerste kindje. Dat liet moeder Sharon Osbourne (70) dinsdag weten in de Britse talkshow ‘The Talk’. Oma Osbourne verklapte overigens de naam van de spruit: Sidney. Hij is vermoedelijk vernoemd naar zijn vader Slipknot-dj Sid Wilson (45). De kersverse moeder had zelf nog niets gepost over de geboorte van haar zoontje, maar voelt zich nu geneigd om te reageren. “Het is aan niemand anders dan aan mij om informatie over hem te delen”, schrijft ze op Instagram.

