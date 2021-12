Eerste afleveringen ‘Sex and the City’-reboot zijn ‘erg woke’

TVVanaf vandaag kan je de nieuwe vervolgserie van ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That’, op Streamz bekijken. In Amerika gingen de afleveringen 24 uur vroeger in première en konden de fans al zien hoe het vertrek van Samantha (Kim Cattrall) werd opgevangen en hoe kritiek op de vorige reeks wordt gepareerd. Al liggen de goede bedoelingen er soms wel iets té dik op.

Er werden zelfs valse scènes opgenomen om verwarring te zaaien. Zo panisch waren de makers van ‘And Just Like That’ dat er vooraf informatie zou lekken over het vervolg van ‘Sex And The City’. Maar het productieteam slaagde wonderwel in zijn opzet en tot gisteren, toen de eerste afleveringen te bekijken waren op streamingplatform HBO Max, kwam er amper informatie naar buiten. Maar nu is de geest uit de fles en sijpelen de verhaallijnen en beelden mondjesmaat het wereldwijde web in.

Bloedhekel

Dé grote vraag vooraf was hoe de scenaristen zouden omgaan met de afwezigheid van Samantha. Kim Cattrall (65) weigerde een deelname aan ‘And Just Like That’ omdat ze al jaren een bloedhekel heeft aan die andere hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (56). Samantha blijkt naar Londen te zijn verhuisd. “Sexy dames van boven de zestig zijn daar nog steeds rendabel”, klinkt het. Charlotte (Kristin Davis, 56) is nog steeds vooral met haar uiterlijk bezig, Carrie is een Instagram-fenomeen geworden sinds ze te horen is in een nieuwe podcast en Miranda (Cynthia Nixon, 55) is terug gaan studeren om een diploma Mensenrechten te halen: ‘Ik kan niet nóg langer deel uitmaken van het probleem.’

Hedendaagse thema’s

Opvallend aan deze ‘Sex And The City 2.0’ zijn de hedendaagse thema’s. De serie kreeg destijds bakken kritiek wegens ‘te wit’, ‘te rijk’, ‘te geprivilegieerd’. En die opmerkingen lijken de makers allemaal te willen tackelen. Zo is de hoogopgeleide professor van Miranda een zwarte vrouw en is de presentator van de podcast waarin Carrie aanschuift een non-binair persoon.

Het woke-karakter ligt er iets té dik op, vinden heel wat waarnemers. “Eerder een zelfvoldaan schouderklopje dan een ironische knipoog naar het verleden”, schrijft ‘The Guardian’. Maar er passeren ook heel wat vintage ‘Sex And The City’-scènes. De ene seksscène tussen Carrie en haar eeuwige Mr. Big bijvoorbeeld. “Laat me even het glijmiddel nemen, ik ben geen dertig meer.” En in de eerste aflevering sterft ook een van de hoofdpersonages. Tot grote ontsteltenis van heel wat fans op sociale media.

