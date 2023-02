“Eerst dat vreselijk auto-ongeval, dán een verijdelde aanslag: is dit een film?!” Miss België-organisatrice Darline Devos over haar horrorweek

RECONSTRUC­TIE. De verijdelde aanslag op Miss Bel­gië-verkiezing: vijf wapens, een huurwagen en een man uit Lommel

Het begon met een melding bij de lokale politie in Limburg. Peter C. (46) was in een huurwagen vertrokken naar Plopsaland en hij had meerdere zware wapens bij zich. Zijn doel? Er was sprake dat hij een aanslag zou plegen tijdens de Miss België-verkiezing. Een reconstructie met meer details over de Lommelse veertiger, zijn Nederlandse passagier en zijn plannen bij de missverkiezing.

12 februari