Eerder problemen met filmwapen tijdens opnames ‘Rust’: cameraploeg vertrok om onveilige werksituatie vlak voordat Baldwin fatale schot loste

Enkele dagen eerder zou een wapen twee keer spontaan zijn afgegaan in een gesloten cabine. “Een persoon had een wapen vast en toen ging het gewoon af”, aldus een anonieme bron. Het is echter niet duidelijk of het om hetzelfde wapen gaat waarmee Hutchins om het leven werd gebracht.

Volgens Deadline schreef een van de leden van de cameracrew op Facebook over de barre werkomstandigheden tijdens de opnames: “We hebben over van alles geklaagd: van achterstallig salaris, het afpakken van onze hotelovernachtingen, gebrek aan coronamaatregelen en - alsof dat niet genoeg was - onvoldoende wapenveiligheid.”

Productiemaatschappij stelt onderzoek in

“De veiligheid van onze acteurs en crew is topprioriteit van Rust Productions en iedereen die bij het bedrijf betrokken is”, laat Rust Movie Productions LLC weten in een verklaring. “Hoewel we geen officiële klachten hebben ontvangen over de veiligheid van wapens of rekwisieten op de set, zullen we een interne evaluatie van onze werkwijzen uitvoeren terwijl de opnames worden stilgelegd. We zullen blijven samenwerken met de lokale autoriteiten in hun onderzoek en traumazorg aanbieden aan de acteurs en crew in deze tragische tijd.”