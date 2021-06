Eerbetoon aan overleden DMX en Lil Nas X kust met z'n danser: dit waren de opvallendste momenten van de BET Awards 2021

CelebritiesZondagavond vond de 21ste editie van de BET Awards plaats. De Amerikaanse awardshow viert Afro-Amerikanen die zich het afgelopen jaar hebben laten opmerken in de muziek-, film- of sportwereld en in andere entertainmentindustrieën. Naar goede gewoonte ging de show ook dit jaar gepaard met uitbundige, vaak spectaculaire optredens. Onder andere Lil Nas X, Megan Thee Stallion en H.E.R. kwamen met een wel heel opmerkelijke performance.

Centrale thema van de avond was de zwarte vrouw. Niet verwonderlijk dat de veelgeprezen rapper Queen Latifah dan ook de grote winnaar van de avond werd. Zij nam de Lifetime Achievement Award voor haar “verbazingwekkende succes” gedurende haar decennialange carrière in ontvangst. “We zijn hier vandaag om jou bloemen te geven, die al veel eerder gegeven hadden moeten worden,” zei rapper Lil Kim. Niet alleen Lil Kim vierde het werk van Queen Latifah, ook LL Cool J, Jada Pinkett Smith en Megan Thee Stallion prezen haar de hemel in. Queen Latifah was er zichtbaar door ontroerd. Met haar 51-jarige leeftijd is ze trouwens de op drie na jongste artiest die ooit een Lifetime Achievement Award kreeg op de BET Awards.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © REUTERS

De softporno van Lil Nas X

Cardi B onthulde dan weer dat zij en haar man Offset zwanger zijn van hun tweede kindje. Veel woorden had ze niet nodig, want haar buikje was al duidelijk zichtbaar in de zwarte bodysuit, versierd met strass-steentjes. Maar lang bleef de aandacht niet bij haar hangen. Lil Nas X eiste die namelijk allemaal op met zijn energieke uitvoering van zijn nieuwste hitsingle ‘Montero’.

De 22-jarige rapper en zanger bracht het Egyptisch thema naar het podium en laste zelfs een danspauze in geïnspireerd op Michael Jackson’s ‘Remember The Time’-choreografie. Maar dan moest het grote moment nog komen. Toen het optreden ten einde liep, stond Lil Nas bovenaan de trap waar hij werd omringd door leden van zijn danscrew. In een opvallend moment plantte hij een dikke kus op de lippen van een van de mannelijke dansers en sloeg hij zijn arm om de andere.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Chris Pizzello/Invision/AP

Eerbetoon

Raplegende DMX, die eerder dit jaar overleed aan een hartaanval, werd geëerd tijdens de ceremonie met een speciaal eerbetoon van Busta Rhymes, Method Man, Swizz Beatz en Michael K. Williams. Ze brachten een medley met nummers van DMX, zoals ‘Slippin’, ‘What’s My Name’ en als finale act ‘The Prayer IV’. De emoties liepen hoog op en alle aanwezigen hieven hun armen in de vorm van een X tijdens het optreden.

Ook acteur Chadwick Boseman, die eerder dit jaar overleed aan kanker, kreeg een eerbetoon. Hij werd uitgeroepen tot ‘Beste Acteur’ van 2021, een titel die hij ook in 2018 kreeg. De BET Award is al zijn tiende postume award.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Chris Pizzello/Invision/AP

Twerkende superkrachten

Een andere naam die veelvuldig over de tongen rolde gisterenavond was die van Megan Thee Stallion. Zij trad op in een zwarte latex bodysuit met bijpassende hoge knielaarzen, klaar om te schitteren in haar eigen ‘Black Widow’-film met haar edgy uitvoering van ‘Thot Shit’. De rapper kwam in zowat elke topcategorie voor en behaalde daarmee ook de meeste nominaties. Uiteindelijk ging ze naar huis met de prijs voor ‘Beste Vrouwelijke Hip Hop Artiest’, ‘Beste Samenwerking’, ‘Kijkerskeuze’ en ‘Video van het Jaar’.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Chris Pizzello/Invision/AP

Geen twerkende superkrachten, wel een engel die uit de hemel komt vallen bij de 24-jarige Grammy- en Oscar-winnende artiest, H.E.R. (die toevallig ook haar verjaardag vierde op de dag van de 2021 BET Awards). Zij zweefde samen met haar drumstel door de lucht naar het podium en nam uiteindelijk de award voor ‘Beste Vrouwelijke R&B/Popartiest’ mee naar huis.

Volledig scherm H.E.R. performs during the BET Awards at Microsoft theatre in Los Angeles, California, U.S., June 27, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni © REUTERS

LEES OOK: