Eerbetoon aan haar trotse mama: Anouk (14) toch op tv na dodelijk ongeval van moeder Stéphanie Romans en Marco Mariotti

07 maart 2020

00u00 0 Showbizz Op de dag dat heel Vlaanderen zag hoe Anouk Kellens (14) schitterde op haar auditie voor 'The Voice Kids', overleed haar mama in een verkeersongeval. Als eerbetoon droeg VTM de uitzending op aan Anouks mama.

Ze houdt eigenlijk van ruige bands zoals Slayer en Nirvana. Toch kiest Anouk Kellens uit Diepenbeek voor een klassieker van The Beatles: 'Let it Be'. Ze hoeft niet lang te zingen om het eerste jurylid van 'The Voice Kids' te overtuigen: ze is nog geen minuut ver in het nummer wanneer Laura Tesoro op de rode knop drukt. Haar mama Melanie Taildeman (42) maakt in de coulissen een sprongetje van blijdschap en klapt in haar handen. Terwijl ze nog huilt van trots, drukt ook K3 op de knop. Melanie hoopt hardop dat jurylid Sean Dhondt zijn stoel nog zal omdraaien. Anouk wil het liefst in zijn team. "Komaan, Sean." Helaas, Sean drukt niet. Het doel is bereikt: Anouk gaat in het team van Laura Tesoro door naar de volgende ronde. "Je hebt mij echt betoverd."

De auditie is al weken geleden opgenomen, om gisteravond te worden uitgezonden. Net gisterochtend verongelukte de mama van het 14-jarige zangtalent in het verkeer. Melanie botste rond 6.45 uur met haar scooter tegen een oranje afrasternet. Dat was rond een stukje wegdek geplaatst dat nog niet helemaal gedicht was na wegenwerken. Ze merkte de afrastering mogelijk te laat op en kwam ten val. Een MUG-arts schoot nog te hulp, maar de hulp kwam helaas te laat. De vrouw overleed ter plaatse.

Nog geen halve dag na haar overlijden en de vaststellingen van een verkeersdeskundige van het parket, kwam de verantwoordelijke aannemer het wegdek dichten met klinkers. Ook de afrastering werd weggehaald.

Onwerkelijk

Toen de programmamakers van 'The Voice Kids' hoorden van het overlijden, namen ze contact op met de familie van Anouk. Na overleg met haar vader besliste de zender om de uitzending te laten doorgaan als eerbetoon aan Melanie. Op het eind van de aflevering verscheen een pancarte op het televisiescherm met de woorden: "Ter nagedachtenis van de mama van Anouk."

"Zoiets kan een troost zijn", zegt rouwspecialist Goedele Van Kerschaever. "Het ligt er een beetje aan hoe je als individu reageert op verlies. Sommige mensen zijn na een overlijden helemaal niet klaar voor een eerbetoon. Voor hen is het te onwerkelijk dat de wereld gewoon doordraait, terwijl de hunne gestopt is met draaien. Anderen zullen het juist appreciëren dat een uitzending doorgaat. Ze vinden het ondanks alles fijn dat de overledene niet wordt vergeten. Beide reacties zijn heel normaal en volledig oké."

Gevoelens 'parkeren'

De andere deelnemers van 'The Voice Kids' en teamgenootjes van Anouk zijn gisteren ingelicht over het overlijden. "Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij Anouk en haar familie", zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. Maar ook aan de andere kandidaten is gedacht: "De kandidatenbegeleider en kinderpsycholoog hebben contact opgenomen met hen. Zij staan altijd klaar voor de kandidaten. Uiteraard kunnen ze ook bij hen terecht als ze worstelen met de dood van Anouks mama." Over de toekomstige afleveringen waarin Anouk te zien zou zijn, zullen de programmamakers nog overleggen met haar familie.

"Het is vooral belangrijk om het overlijden bespreekbaar te houden", zegt rouwspecialist Van Kerschaever. "Je ziet vaak dat kinderen hun gevoelens 'parkeren' als er iets ergs gebeurt. De rouw wordt dan uitgesteld tot wanneer ze volwassen zijn. Het is dus wel verstandig om kinderen aan te moedigen om te praten. Maar je moet het nooit verplichten."