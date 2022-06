Eenzaam, gebroken en door (bijna) iedereen geboycot: zo gaat het een jaar na het ‘The Voice of Holland’-schandaal nog met Marco Borsato

Celebrities Harry Styles helpt fan uit de kast te komen tijdens optreden in Londen

Harry Styles (28) is volop bezig aan zijn wereldtournee ‘Love On Tour’. Zondagavond, op 19 juni, speelde hij voor de tweede avond op een rij in het Wembley Stadium in Londen. Voor de Italiaanse fan Mattia werd het alvast een avond om nooit meer te vergeten. Styles hielp de fan om voor het bomvol stadium uit de kast te komen. “Proficiat, je bent officieel een vrij man!”

