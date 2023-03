Eenmalige uitgave Joepie al meer dan 30.000 verkocht

TV “Ik ben nog nooit zo onzeker geweest als nu”: trailer Netflixdo­cu over Lewis Capaldi gelost

Na heel wat grote sterren, waaronder Taylor Swift en Jennifer Lopez, krijgt ook de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi (26) zijn eigen documentaire op Netflix. De streamingdienst volgde de geliefde muzikant, wat een intieme en eerlijke docu over zijn leven opleverde. Hoewel het nog even wachten is op de release, op 5 april, krijgen de fans alvast een voorsmaakje in bovenstaande trailer.