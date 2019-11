Eenmalige heruitgave Joepie levert Rode Neuzen Dag 155.000 euro op SPK

22 november 2019

De eenmalige heruitgave van het legendarische tienerblad Joepie leverde een recordopbrengst voor Rode Neuzen Dag op. “Er werden maar liefst 39.389 exemplaren van de ‘special edition’ verkocht – goed voor een cheque van 155.000 euro voor Rode Neuzen Dag”, zegt gelegenheidshoofdredacteur Frederik De Swaef. “Dat bedrag overtreft onze stoutste verwachtingen.” Het was Het Laatste Nieuws dat naar aanleiding van de jaarlijkse VTM- en Qmusic-eindejaarsactie het iconische Joepie-magazine vorige maand eenmalig opnieuw in de rekken legde - vrijwillig ineen gebokst door voormalige Joepie-medewerkers. Inhoudelijk, zoals het het tienerblad betaamd, ook in de speciale uitgave een pak vragen en antwoorden over de hedendaagse besognes van de jeugd, én natuurlijk de niet te missen kamerposters. “Joepie heeft gedurende meer dan 40 jaar voor heel wat jongeren van verschillende generaties enorm veel betekend. Nu brengt het ook letterlijk veel op ten voordele van het welzijn van jongeren”, aldus De Swaef. (SPK)