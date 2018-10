Een witte tijger, rolstaartbeer of miereneter: deze celebrities hebben de vreemdste huisdieren DBJ

04 oktober 2018

18u00 0 Showbizz Werelddierendag is een uitgelezen moment om je huisdier in de bloemetjes te zetten. Deze celebrities hebben niet zomaar een hond of kat, zij zochten veel exotischere dieren.

Paris Hilton - Kinkajoe

Toen Paris Hilton een chihuahua niet meer spannend genoeg vond, schafte ze een Kinkajoe, of rolstaartbeer, aan. Ze noemde hem Baby Luv, maar hun liefde was van korte duur. Toen het beestje haar begon te bijten, deed ze hem weer de deur uit.

Justin Bieber - Kapucijnaapje

Justin Bieber's kapucijnaapje Mally werd plotsklaps wereldberoemd toen de popster het beestje moest achterlaten op het vliegveld van Munchen. Bieber beschikte niet over de juiste papieren om de aap te vervoeren. Mally vond vervolgens een nieuw thuis in een Duitse dierentuin.

Elvis Presley - Kangoeroe

The King kreeg zijn springende viervoeter cadeau van zijn agent Lee Gordon. Na meerdere mislukte pogingen om het beest te trainen, gaf Elvis het aan een dierentuin in Memphis.

Mike Tyson - Witte Tijger

De prijs van het duurste huisdier gaat waarschijnlijk naar de voormalige wereldkampioen boksen Mike Tyson. Het zwaargewicht besloot een tijger te kopen waar hij ruim 55.000 euro voor betaalde. Bij wijze van grap verscheen Tyson later ook in de eerste film van 'The Hangover'-filmreeks.

Michael Jackson - Chimpansee

Michael Jackson nam begin jaren '80 de chimpansee Bubbles over van een onderzoekscentrum in Texas. De overleden King of Pop was erg gehecht aan het beest, waardoor hij in de media soms belachelijk werd gemaakt.

Roger Federer - Koe

De Zwitserse tennisser Roger Federer kreeg de koe Desiree als een cadeau toen hij terugkwam in Zwitserland na een gewonnen toernooi. Daarvoor had hij ook al een koe met de naam Juliette, die nu in Gstaad in Zwitserland ergens staat te grazen.

Vanilla Ice - Wallaroe

'Ice Ice Baby'-rapper Vanilla Ice kocht ooit een wallaroe, een soort van kangoeroe, en noemde hem Bucky Buckaroo. Die werd hem in 2004 bijna ontnomen. Het beest beschadigde namelijk de auto van een vrouw toen Vanilla zelf niet thuis was. Bij thuiskomst wist hij zijn huisdier echter weer terug te eisen.

Salvador Dali - Miereneter

Salvador Dali stond bekend om zijn bijzondere en exotische kunstwerken en ook zijn keuze van huisdier was opvallend. Hij koos namelijk voor een tapir of miereneter en was zwaar onder de indruk van de spierkracht van het dier.

Audrey Hepburn - Ree

Bij een elegante dame hoort een elegant huisdier en daarom had Audrey Hepburn een ree tijdens haar hoogtijdagen. Ze nam het beest met de naam Pippin zelfs mee naar de supermarkt.

George Clooney - Hangbuikzwijn

Nog geen enkele vrouw wist het zolang met George Clooney uit te houden als het hangbuikzwijn Max. Het beest hield de acteur achttien jaar gezelschap, voordat hij in 2006 overleed. Gelukkig heeft Clooney nu wel geluk in de liefde gevonden met zijn vrouw Amal Alamuddin.