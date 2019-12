Een week nadat ze hun relatie bekendmaakten zijn Joris uit ‘Blind Getrouwd’ en zijn nieuwe vriendin alweer uit elkaar MVO

16u56 1 Showbizz Joris uit ‘Blind Getrouwd’ maakte een week geleden bekend dat hij een nieuwe vriendin had gevonden, maar de liefde is helaas alweer over.

Joris en Annelies waren ten tijde van ‘Blind Getrouwd’ afgelopen jaar een van de opvallendste koppels. Zo kan iedereen zich nog de beelden voor de geest halen waarin Annelies in een badkamer vol witte rozen staat. Joris probeerde op die manier een laatste charmeoffensief om het hart van zijn vrouw voor zich te winnen, maar het had net het tegenovergestelde effect. De reacties van Annelies op de vele pogingen van Joris waren dan ook hét gespreksonderwerp van kijkend Vlaanderen.

Dat Joris na afloop van het programma wél de liefde had gevonden, maakte zijn fans erg blij. “Het is een zwaar jaar geweest, maar nu kan ik een geheimpje onthullen. Ik heb veel geleerd, maar het grootste geschenk dat ik in mijn leven kon krijgen is dit meisje. Ze is de beste. Ik hou van jou, voor altijd, Eva.” Zo schreef hij op zijn sociale media, maar ook dat sprookje is intussen over.

“Omdat ik na ‘Blind Getrouwd’ veel berichtjes kreeg ging Eva in paniekmodus”, klinkt het. “Ze had veel bevestiging nodig. Verder geen kwaad woord, want ik gun haar alle geluk”, zegt hij aan het Nieuwsblad.