Een waarzegster had het allemaal voorspeld: hoe een Australische juriste de kroonprinses van Denemarken werd

Mary (50) ontmoette kroonprins Frederik van Denemarken (53) in de Slip Inn, een bekende pub in Sydney, Australië. Het was de zomer van 2000, de Olympische Spelen waren volop aan de gang in de Australische stad. Mary heeft geen benul dat ze aan de praat is geraakt met een Europese prins; dat zijn bijnaam ‘Turbo Freddy’ is, en dat hij aan een razend tempo zijn liefjes inwisselt, weet ze al helemaal niet. Maar het klikt tussen de twee. En ze beginnen een langeafstandsrelatie, tot Mary in 2001 naar Europa verhuist. Niemand heeft dan nog in de gaten dat dít wel eens de toekomstige koningin van Denemarken kan worden. Pas in 2003 wordt hun verloving aangekondigd.