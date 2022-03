Een waar Hollywoodproces: onder meer James Franco en Paul Bettany getuigen tijdens rechtszaak Johnny Depp versus Amber Heard

Op 11 april begint in Californië het proces dat Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Amber Heard aanspande nadat zij een opiniestuk had geschreven voor de Washington Post. Dat stuk ging over huiselijk geweld. Hoewel ze nergens de naam van Depp noemde, was het voor heel wat mensen wel klaar en duidelijk dat het over de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur ging. Die eist nu in de rechtbank 100 miljoen dollar van zijn ex.