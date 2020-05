Een voicemail van Martien Meiland? Dat is dan 115 euro, aub BDB

26 mei 2020

09u00

Bron: RTL Boulevard 5 Showbizz Wil je de oneliners van Martien Meiland (58) graag elk moment van de dag op je smartphone kunnen beluisteren? Geen probleem, want je kan nu een voicemail kopen, ingesproken door het Nederlandse realityfenomeen himself. Al moet je daar wel een aardige som geld voor neertellen.

De actie is een initiatief van de website VakantieVeilingen. De bekendste kasteelheer van de Lage Landen zal in totaal tien keer een voicemail inspreken. Het gaat om een fragment met een vaste boodschap van maximum vijftien seconden, waarin het realitygezicht zegt dat je aan het ‘wijnen, wijnen, wijnen’ bent. Om de voicemail te kunnen ontvangen, zal je moeten opbieden tegen andere geïnteresseerden. De eerste voicemail is intussen al verkocht en dat voor het niet onaardige bedrag van 115 euro.

De familie Meiland keert binnenkort trouwens terug naar Nederland. Wat ze straks op hun nieuw gekochte boerderij in Hengelo gaan doen weet Martien nog niet. “Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we gaan doen”, vertelde hij onlangs in een interview. Martien verduidelijkte toen ook waarom ze hun domein in Frankrijk verlaten. “Ons gezin verlangt naar meer privémomenten. Je zit nu met al die mensen onder één dak. En twee jaar is denk ik wel genoeg.”