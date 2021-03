Een vleugje erotiek of een portie superhelden: dit is onze streaming top vijf voor dit weekend

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onweerstaanbaar duo

Meer dan 27 jaar nadat Bill Murray als weerman keer op keer dezelfde dag herbeleefde, heeft tijdlusklassieker ‘Groundhog Day’ eindelijk een waardige ‘opvolger’ met ‘Palm Springs’. Centraal in deze sf-komedie met een existentiële twist staat de onweerstaanbare chemie tussen hoofdrolspelers Andy Samberg (‘Brooklyn Nine-Nine’) en Cristin Milioti (‘The Wolf of Wall Street’), die als Nyles en Sarah tijdens een bruiloft in het gelijknamige Californische stadje komen vast te zitten in een ‘time loop’. Hoewel ‘Palm Springs’ zich niet te ernstig neemt, zit er toch een diepere betekenis in verscholen. Zo voelt de repetitiviteit van de tijdlus wel erg symbolisch aan voor de sleur van het dagelijkse leven, én tonen Samberg – die voor zijn rol een Golden Globe-nominatie in de wacht sleepte - en Milioti dat het juiste gezelschap die eindeloze routine heel wat draaglijker maakt.

‘Palm Springs’ – nu te zien op Prime Video

Vleugje erotiek

Een huisvrouw blijft alleen achter met haar kinderen nadat haar man haar in de steek heeft gelaten en gaat aan de slag als luxe-escort. Dat is het verhaal van het Nederlandse ‘Meisje van Plezier’, dat inmiddels toe is aan een derde en laatste seizoen. Daarin ontmoet Nadine – opnieuw prima vertolkt door Angela Schijf (‘Flikken Maastricht’) - een bekende voetballer. De hitserie drukt ook nu weer haar stempel op het dramagenre met een vleugje erotiek.

‘Meisje van plezier’ – nu te zien op Streamz

Nieuwe superhelden

Stripauteur Robert Kirkman, het brein achter ‘The Walking Dead’, staat aan het roer van de nieuwe animatieserie ‘Invincible’. De achtdelige reeks is gebaseerd op de gelijknamige strips en draait rond tiener Mark Grayson (Steven Yeun, Glenn uit ‘The Walking Dead’), wiens vader de krachtigste superheld ter wereld is. Met ook nog Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Mark Hamill en Gillian Jacobs verzamelde Kirkman alvast een heuse sterrenparade aan stemacteurs.

‘Invincible’ – nu te zien op Prime Video

Adaptatie met donker randje

Een groep tieners wordt gemanipuleerd om in het Victoriaanse Londen een resem misdaden te onderzoeken voor dr. Watson en zijn mysterieuze partner, de ongrijpbare Sherlock Holmes. ‘The Irregulars’ is deels gebaseerd op de Baker Street Irregulars uit de originele Sherlock Holmes-romans, maar krijgt in deze adaptatie een extra donker randje. Topproducer Greg Brenman (‘Peaky Blinders’) zette mee zijn schouders onder het razend spannende Netflix-project.

‘The Irregulars’ – nu te zien op Netflix

Macht, geld en drama

Regisseur Tate Taylor haalde voor de machtsspelletjes in ‘Filthy Rich’ de mosterd bij de gelijknamige Nieuw-Zeelandse serie. Wanneer de schatrijke CEO van ‘s werelds grootste christelijke tv-zender omkomt bij een vliegtuigongeluk, ontdekt zijn familie dat de man enkele buitenechtelijke kinderen had. De matriarch van de familie, gespeeld door Kim Cattrall (‘Sex and the City’), wil hen koste wat het kost uit het familie-imperium houden.

‘Filthy Rich’ – nu te zien op Disney+

Liever een andere serie kijken? Bekijk hier het volledige aanbod op Streamz.

Lees ook: