Eén vervroegt seizoensfinale van ‘Thuis’ HL

30 maart 2018

06u00 1 Showbizz Eén schrapt voor de zomer zes afleveringen van ‘Thuis’. De seizoensfinale wordt dit jaar immers al op donderdag 14 juni uitgezonden. Die ingreep heeft alles te maken met het WK Voetbal in Rusland.

Het voetbalfeest, waar de Rode Duivels hopelijk een hoofdrol gaan spelen, start op 14 juni met de openingswedstrijd van het gastland tegen Saoudi-Arabië. De match wordt in de namiddag, onze tijd, gespeeld en heeft geen invloed op de avondprogrammatie van Eén. Vandaar dat ‘Thuis’ die dag nog om 20u10 kan worden uitgezonden. Maar vanaf vrijdag 15 juni wordt er ook ’s avonds, onze tijd, gevoetbald en moet er in primetime wel wat zendtijd worden vrijgemaakt. De VRT kiest er resoluut voor om de sportliefhebber te verwennen, weliswaar ten koste van de soapfans. Om ook avondmatchen op Eén te kunnen programmeren wordt ‘Thuis’ al half juni stopgezet. Dat is meer dan een week vroeger dan de voorbije drie jaar.

Er is nog meer tegenvallend nieuws voor de soapfans, want ‘Thuis’ schrapt niet alleen zes afleveringen voor de zomer. Ook na de grote vakantie vallen er nog eens vijf episodes weg omdat het 24ste seizoen later start. Vorig jaar eindigde de zomerstop van ‘Thuis’ al op 28 augustus. Deze keer zullen de mysteries van de seizoensfinale pas vanaf maandag 3 september opgelost worden. De ‘Thuis’-fan krijgt dit jaar dus 11 afleveringen minder geserveerd.

Of ook de kijkers van ‘Familie’ zich door het voetbal benadeeld moeten voelen, is niet duidelijk. Bij Medialaan wilde men nog niet bekendmaken wanneer VTM de seizoensfinale van ‘Familie’ uitzendt. Ook de startdatum van het 27ste seizoen over de avonturen van de Van den Bossches blijft nog even geheim. Vorig jaar bleven de twee soaps bewust uit elkaars vaarwater door voor een andere uitzenddatum voor hun seizoensfinale te kiezen.