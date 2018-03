Eén vervangt 'Thuis'-dag door finale op het grote scherm DBJ

30 maart 2018

Dit jaar is er geen 'Thuis'-dag, maar de fandag wordt wel vervangen door drie andere evenementen. De seizoensfinale van Vlaanderens populairste soap zal worden uitgezonden op grote schermen in Antwerpen, Hasselt en Kortrijk. En iedereen is welkom.

Eerder raakte al bekend dat de seizoensfinale van 'Thuis' dit jaar uitzonderlijk al op donderdag 14 juni wordt uitgezonden. Dat is meer dan een week vroeger dan de voorbije drie jaar. Reden daarvoor is het WK voetbal in Rusland, waar vanaf 15 juni ook wedstrijden in primetime worden gespeeld en dus ook moeten worden uitgezonden.

Nu her en der toch grote tv-schermen voor het WK worden opgesteld, kunnen we die ook gebruiken, moeten ze bij 'Thuis' gedacht hebben. Op de Plantinkaai in Antwerpen, het Kolonel Dusartplein in Hasselt en het Schouwburgplein in Kortrijk zullen de fans de grote finale van hun favoriete soap op donderdag 14 juni samen kunnen bekijken.

Ook de cast van 'Thuis' zal op die plaatsen aanwezig om de aflevering mee te bekijken en na de dubbelaflevering met een glaasje bubbels na te kaarten met de kijkers. Goed nieuws voor de fans: de toegang tot die drie evenementen is voor iedereen gratis.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat 'Thuis' op grote schermen wordt uitgezonden. Op Rock Werchter 2015 konden festivalgangers de seizoensfinale op groot scherm bekijken, tot plezier van veel trouwe soapkijkers. Datzelfde jaar werden ook pop-up-'Thuis'-tenten georganiseerd, waar acteurs en kijkers samen een aflevering beleefden. 'We weten dat onze kijkers dat moment samen willen beleven en op die manier geven we hun die kans', zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen.