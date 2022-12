Een verdwenen ex-Miss, de rijke zoon van een andere ex-Miss en een plotse comeback: dit waren de strafste portretten van 2022

ShowbizzWelke interviews werden het afgelopen jaar het meest gelezen? Welke beroemdheden kleurden 2022? Welke royalty-momenten staan voor eeuwig in ons geheugen gegrift? Een hele week lang blikken we terug op de meest boeiende, spraakmakende en opvallende momenten van het voorbije jaar. Met vandaag: de opmerkelijkste portretten van 2022.

Het pakkende afscheid van muziekicoon Arno

Volledig scherm Arno. © Danny Willems

“Ik ben oud geboren en ik zal jong sterven”, zei Arno wel eens. Hij heeft, helaas, woord gehouden. Eind april verloor de kranige zanger de strijd tegen pancreaskanker. 72 werd hij. In Oostende, waar z'n as verstrooid werd op zee, brachten familie, vrienden en fans een laatste groet aan het ‘kakenestje’. Een groot muzikant, een muzikaal icoon, en een vat vol oneliners. “Ik ben als een oude hoer: ik sta voor alles open.”

Ook de Planckaerts verloren hun icoon

Volledig scherm Christa Planckaert en mémé Clara. © VRT

Na het overlijden van ‘Moeder Gusta’ in 2001 verloor de familie Planckaert dit jaar opnieuw een stammoeder. Mémé Clara, de moeder van Christa, werd 96 en stierf omringd door haar kinderen en kleinkinderen. In de Ardennen, waar het gezin van haar dochter haar de laatste jaren noodgedwongen opving. “We hebben leren vechten, mijn moeder en ik, maar we hadden elkaar.”

Brigitta Callens laat opnieuw van zich horen

Volledig scherm Brigitta Callens. © Facebook/Brigitta Callens

Hoewel ‘Zillion’ een immens succes is, kon ex-Miss België Brigitta Callens de langspeler van regisseur Robin Pront niet echt smaken. Het voormalige lief van Frank Verstraeten vond dat het personage van Charlotte Timmers duidelijk op haar was gebaseerd. “Regelrechte reputatieschade”, aldus haar advocate. Omdat Callens zich een hele tijd geleden terugtrok uit het publieke leven, gingen wij op bezoek bij haar mama, broer en oom. Heeft ze de rust gevonden waar ze zo zeer naar op zoek was?

Steenrijk, model, ‘zoon van’: het luxeleven van Conrad Janssens

Volledig scherm Conrad Janssens en z'n vriend. © rv

Conrad Janssens, de zoon van ex-geliefden Ilse De Meulemeester en Glenn Janssens, toonde in 2022 voor het eerst z’n vriend Matthias aan de buitenwereld. Dat hij de goeie looks van z’n ouders heeft geërfd, bleek overduidelijk uit de kiekjes, al waren er ook andere gelijkenissen. Net als mama- en papalief is de twintiger geen onbesproken figuur. Op sociale media pronkt hij met z’n luxeleven, in dure outfits. Een ritje in de Lamborghini, een Bentley op z’n zeventiende: the sky is the limit. “Dat mensen mij een snob noemen? Laat ze maar doen.”

Amber Heard, de vrouw die alle Johnny Depp-fans over zich heen kreeg

Volledig scherm Amber Heard. © AFP

Het meest besproken celebrity-proces was ongetwijfeld dat tussen Amber Heard en Johnny Depp. Na enkele bewogen weken besliste de jury dat de actrice vijftien miljoen dollar schadevergoeding moest betalen aan haar ex-geliefde. Een vrouw met meerdere persoonlijkheidsstoornissen, agressief en manipulatief: Amber Heard werd met de grond gelijk gemaakt tijdens het proces. Een actrice die vooral bekend is geworden door wat ze naast de set heeft ‘verwezenlijkt’. “Het lijkt alsof ik constant tegen m’n uiterlijk moet vechten.”

Jennifer Coolidge, de actrice die op haar 61ste eindelijk de erkenning kreeg die ze verdiende

Volledig scherm Jennifer Coolidge in het tweede seizoen van 'The White Lotus'. © /

‘t Is gebeurd: op haar 61ste heeft Jennifer Coolidge eindelijk de lof gekregen die ze verdient. De actrice mocht een Emmy Award in ontvangst nemen voor ‘The White Lotus’, haar eerste prestigieuze prijs sinds de start van haar carrière in 1993. Hoewel het grote publiek haar leerde kennen dankzij komische/sexy rollen in ‘American Pie’ en ‘Legally Blonde’, zorgden net die films ervoor dat ze nooit serieus werd genomen. Een portret van een vrouw vol uitersten. “Toen ik m’n eerste succes boekte, lag m’n moeder op sterven.”

Linda Mertens zet eerste voorzichtige stapjes richting comeback

Volledig scherm Linda Mertens. © Photo News

Milk Inc.-frontzangeres Linda Mertens maakte op 12 november haar comeback op het Spaanse dance-event ‘Yesterday 14'. De Antwerpse verdween vijf jaar geleden van de radar na het overlijden van haar 2,5 jaar oude dochtertje Lio aan een agressieve kanker. Een tragische klap, die haar carrière abrupt op pauze zette. “Als een leeuwin heeft ze voor haar welpje gestreden.”

Rammsteinzanger Till Lindemann zette Oostende in brand:

Volledig scherm Till Lindemann. © EPA

Van olympisch zwemkampioen tot controversiële metalster: Rammstein-zanger Till Lindemann is een man van extremen. In leven en werk. Want terwijl hij afgelopen zomer in Oostende de menigte om oordopjes liet smeken, heeft heeft hij die in z'n eigen leven allerminst nodig. “Ik leef op het Duitse platteland. Je gaat dood van lawaai.”

Mishel Gerzig, de toekomstige ‘mevrouw Courtois’

Volledig scherm Mishel Gerzig en Thibaut Courtois. © Instagram

Heuglijk nieuws ten huize Thibaut Courtois: de doelman van de Rode Duivels stapt binnenkort in het huwelijksbootje met zijn vriendin Mishel Gerzig. Het Israëlische model is nu een dik jaar samen met onze Belgische voetbaltrots en de liefde spat ervan af. Zij verhuisde voor hem naar Madrid, hij leert speciaal voor “de liefde van zijn leven” Hebreeuws, haar moedertaal. Maar wie is die blonde schone, die wél wist te scoren bij ‘el Muro’?