Eén van deze vijf dames wint volgens ons het kroontje van Miss België 2020 Joelien Boeckx in Sharm-el-Sheikh

25 oktober 2019

17u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Op zaterdag 11 januari geeft Elena Castro Suarez (19) haar kroontje van Miss België door aan één van de 32 finalistes. Wij hebben ze de voorbije week gewikt en gewogen tijdens hun verblijf in het Baron Resort in Sharm-el-Sheikh. Volgens ons wordt het mooiste meisje van het land straks één van deze vijf dames.

1) Celine Van Ouytsel

- Leeftijd: 23

- Woonplaats: Herentals

- Ze heeft lang blond haar, houdt van roze en is met meer dan 61.000 volgers een fenomeen op Instagram. Toch is ze allesbehalve een dom blondje. Celine heeft een masterdiploma Rechten op zak, mét onderscheiding.

2) Yara Stuyven

- Leeftijd: 16

- Woonplaats: Blanden

- Yara studeert Wetenschappen Wiskunde in het zesde middelbaar en is het nichtje van de bekende wielrenner Jasper Stuyven. In haar vrije tijd rijdt ze op IJslandse paarden.

3) Anicca Van Hollebeke

- Leeftijd: 23

- Woonplaats: Faimes

- Anicca studeert Toerisme en Recreatiemanagement aan de hoge school. Ze zit in het derde jaar. Haar exotisch kleurtje heeft ze te danken aan haar Afrikaanse roots. Haar familie is afkomstig van de Seychellen.

4) Elize Baron

- Leeftijd: 21

- Woonplaats: Herent

- Elize studeert Communicatiewetenschappen. Ze zit in het vierde en laatste jaar, waardoor ze binnenkort haar thesis moet indienen. Zelfs op reis in Egypte werkte ze naarstig verder. Haar blonde coupe doet niets vermoeden, maar Elize heeft wel degelijk Congolese roots. Haar opa is van Afrikaanse afkomst.

5) Gaëlle Delforge

- Leeftijd: 19

- Woonplaats: Andenne

- Gaëlle zit in het zesde middelbaar. Ze studeert Sociale en Technische Wetenschappen. Gaëlle is afkomstig van het Afrikaanse Togo.