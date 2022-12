Een twijfelende Jana uit ‘Blind getrouwd’ en sterke verhalen over ‘Zillion’: dit waren de strafste interviews van 2022

ShowbizzWelke interviews werden het afgelopen jaar het meest gelezen? Welke beroemdheden kleurden 2022? Welke royalty-momenten staan voor eeuwig in ons geheugen gegrift? Een hele week lang blikken we terug op de meest boeiende, spraakmakende en opvallende momenten van het voorbije jaar. Met vandaag: de strafste showbizz-interviews van 2022.

Jana uit ‘Blind getrouwd’ geeft toe dat ze Christiaan terug wil

Volledig scherm Jana en Christiaan © DPG Media

Het bleef dit seizoen tot het einde spannend in ‘Blind getrouwd’. Jana en Christiaan - een van de meest besproken koppels - twijfelden namelijk tot op de laatste seconde of ze wel bij elkaar zouden blijven. De twee hadden er een mooi maar hobbelig parcours opzitten. Zo gaf Jana aan dat Christiaan niet helemaal haar type was, maar doken ze uiteindelijk toch tussen de lakens. Een unicum voor het programma trouwens, dat de twee daar zo openlijk over praatten. Helaas werd het uiteindelijk dus toch een 'nee’. Al bleef de spanning, want in een interview met ‘Dag Allemaal’ gaf Jana toe dat ze spijt had van haar beslissing en een charme-offensief was gestart om Christiaan terug te winnen.

KIJK. Pech voor Jana: bij Showbits vertelde ze dat Christiaan intussen definitief ‘nee' heeft gezegd

Frank Verstraeten en Robin Pront vertellen over ‘Zillion’

Volledig scherm Frank Verstraeten en regisseur Robin Pront. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Het najaar van 2022 werd gekleurd door ‘Zillion’. Al meer dan 450.000 mensen hadden de film van Robin Pront over de legendarische danstempel eind november al gaan bekijken in de bioscoop. Straffe cijfers, en dus mochten de straffe verhalen over Zillion ook niet ontbreken. Het Laatste Nieuws sprak daarom met regisseur Robin Pront en Frank Verstraeten - de koning van het nachtleven. “Zundays stond niet alleen voor Zillion op zondag, maar ook voor ‘zonder onderbroek’. De slipjes mochten uit, de mannen liepen in bloot bovenlijf. Het werd snel erger en erger. Vrouwen liepen op hoge hakken met twee mannen als Bouviers aan de leiband”, vertelde hij.

KIJK. Frank Verstraeten geeft een exclusief interview voor de camera. “Twintigjarigen die toen nog niet eens geboren waren, spreken me aan en noemen me ‘de legend’. Dat is gek om te zien.”

De publieke ruzie tussen Dennis Black Magic en Tanja Dexters

Volledig scherm Dennis Black Magic © Jan Aelberts

Geen Zillion zonder Dennis Black Magic. Dankzij de prent van Robin Pront stond de voormalige pornokoning andermaal in de belangstelling. In verschillende interviews vertelde hij uitgebreid over z’n band met Frank Verstraeten en z'n periode in de legendarische discotheek, waar hij een eigen VIP-zone had: ‘Studio Black Magic’. Maar ook Tanja Dexters - die hem een ‘stoute slechterik’ had genoemd - kreeg een veeg uit de pan in een interview met Dag Allemaal. “Ze moet haar mond houden over mij, want ik weet nog veel meer...”, dreigde hij toen.

KIJK. Dennis Black Magic vertelde in oktober bij Qmusic dat hij niet echt uitkeek naar ‘Zillion’

Marthe van K3 praat voor het eerst over haar huwelijk

Volledig scherm Marthe van K3 © Brunopress

Het was een straf jaar voor de meisjes van K3. Niet alleen beviel Hanne van een zoontje, Julien, maar Marthe stapte ook in het huwelijksbootje. De zangeres trouwde in mei in het Waalse Bertrix met Baba Yega-choreograaf Sinerjey Meyfroodt. “Een hele mooie dag", blikte ze terug in Het Laatste Nieuws. Alleen werd die mooie dag wel overschaduwd door het uitlekken van haar huwelijk, amper één dag later. “Ik heb niet eens de tijd gehad om het nieuws zélf aan de mensen te kunnen vertellen en dat vind ik echt heel jammer. Maar dat hoort bij het bekend zijn, zeker? Spijtig. We hadden niet verwacht of gedacht dat iemand zijn mond zou voorbijpraten”, klonk het teleurgesteld

KIJK. Ook bij Showbits vertelde Marthe over haar geheime huwelijk. “Of dat was toch de bedoeling”

Ex-Miss België Celine Van Ouytsel vertelt over liefdesbreuk

Volledig scherm Celine Van Ouytsel © Kristof Ghyselinck

Een jaar nadat ex-Miss België Celine Van Ouytsel tandarts Andreas Bonne voorstelde als de liefde van haar leven, is het sprookje alweer voorbij. Na veelvuldig bedrog, zo bleek. In oktober vertelde Celine in Het Laatste Nieuws openhartig hoe ze reageerde op het dubbelleven van Andreas. “Toen ik zelf alles hoorde, kon ik onze relatie niet meer verderzetten”, vertelde de schone bedroefd.

KIJK. Celine Van Ouytsel werd in 2020 tot Miss België gekroond

De grote liefde tussen Elien uit ‘Boer zkt Vrouw’ en haar Lorenz

Volledig scherm Boerin Elien en Lorenz. © VTM

Ook ‘Boer zkt Vrouw’ zorgde dit jaar voor een flinke dosis romantiek. Maar liefst vier koppels leverde het programma dit jaar op, waaronder boerin Elien en haar Lorenz. “Hij wist me op de juiste momenten te raken”, vertelde ze in een dubbelinterview met Dag Allemaal. Al waren haar ouders het niet helemaal eens met haar keuze voor Lorenz, moest ze toegeven. Niet bepaald fijn voor Lorenz, moest die toegeven. “Ik vond dat ook heel erg. Op een bepaald moment ben ik zelfs gaan vragen wat het probleem was.”

KIJK. Elien maakte tijdens ‘Boer zkt Vrouw' al duidelijk dat ze het moeilijk heeft met de raad van haar ouders

Lesley-Ann Poppe legt uit hoe ze na haar bevalling haar lijntje terugkreeg

Volledig scherm Lesley Ann Poppe met haar partner Kevin © Kristof Ghyselinck

In een halfjaar tijd speelde Lesley-Ann Poppe maar liefst tien kilo kwijt. In een uitgebreid interview met TV Familie legde ze uit hoe ze dat klaarspeelde en vertelde ze over hoe ze nu naar haar lichaam kijkt. “Ik weeg nu - op één kilo na - evenveel als vóór ik mama werd”, klonk het enthousiast. De onderneemster had het verder ook nog over de bikinifoto’s die ze op sociale media postte en haar gezinnetje. De natuur heeft in mijn plaats beslist dat een vierde kind geen goed idee was.”

KIJK. Bij Showbits vertelde Lesley-Ann Poppe over haar huwelijk in Las Vegas, net zoals Ben Affleck en Jennifer Lopez

Op bezoek bij Francesco Planckaert en zijn gezin

Volledig scherm Magali en Francesco Planckaert © VRT

De familie Planckaert bracht het afgelopen jaar heel wat tijd door in Frankrijk, zoals we op tv vanop de eerste rij konden volgen. Al komen ze ook nog steeds thuis in de Ardennen. Dat toonde Francesco in juli aan, toen hij ‘Story’ een rondleiding gaf door het domein rond hun chalet. Van de vele diertjes op het terrein, tot de oude schoolbus en het mooie zwembad. Zelfgemaakt, vertelden Francesco en Magali. “Ik ben er ’s ochtends aan begonnen en ’s avonds was het klaar. Zo moeilijk is dat niet.”

KIJK. Deze zomer baatten de Planckaerts een glamping uit in Frankrijk. En dat zag er zo uit.

De slachtoffers van de Turkse ‘tandenmaffia’

Volledig scherm ‘Chasing beauty: perfectie te koop?’ is vanaf 12 augustus te zien op Streamz. © Streamz

In de Streamz-documentaire ‘Chasing Beauty’ vertelden verschillende mensen over hun band met plastische chirurgie en namen ze de kijker zelfs mee naar de operatietafel. Die ingrepen gebeurden vaak in Turkije. Ook Alana Boone ging erheen voor kronen. Maar al snel kreeg ze dik spijt van die beslissing, vertelde ze in ‘Dag Allemaal’. “In totaal is het meisje 10.140 euro armer en een pak miserie rijker”, schreef het weekblad. En Alana is niet de enige: verschillende andere mensen getuigen over mislukte operaties. “Door de miserie met die implantaten is mijn mond nu halfzijdig verlamd. Ik ben al m’n tanden kwijt en leef al meer dan twee jaar op vloeibare voeding van bij de apotheek en rijstpapjes”, klonk het bijvoorbeeld.

KIJK. In de trailer van ‘Chasing Beauty’ praten verschillende mensen, waaronder dj Anouk Matton, over plastische chirurgie