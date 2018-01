Een topless ex-miss, een darmonderzoek en een ongelukje met chilipoeder: alle BV-nieuwtjes die je deze week hebt gemist Weinig tijd gehad om je favoriet BV's te volgen? Geen nood, hier zijn de leukste nieuwtjes van de week. KD

08u00

Bron: 42

"In need of vitamin sea", grapt. Joke van de Velde. De ex-Miss België heeft nood aan een beetje vakantie.

Countdown #holidays #still6days In need of vitamin sea Een foto die is geplaatst door null (@jokevandevelde1) op 04 jan 2018 om 21:23 CET

Tom Waes ontwaakt van de verdoving na een darmonderzoek. "Vijfjaarlijkse controle darmkanker. Kan niet genoeg gezegd worden hoe belangrijk dat is", aldus de tv-held.

Vijfjaarlijkse controle darmkanker. Kan niet genoeg gezegd worden hoe belangrijk dat is. Dus maak een afspraak als je boven de 40 bent. @stopdarmkanker #netwakker merci team sint-vincentius Antwerpen Een foto die is geplaatst door null (@tomwaes) op 11 jan 2018 om 13:42 CET

Een Romeo is ook maar een mens. "Echt ventenwerk vandaag" voor Gunther Levi.

Echt ventenwerk vandaag 😄 #houtzagen #bomen #werken Een foto die is geplaatst door null (@guntherlevi) op 10 jan 2018 om 12:13 CET

André Hazes (en met hem al z'n fans) is dol op oma Corrie, de grootmoeder van zijn vriendin Monique. Ze gaan zelfs samen shoppen.

Even samen kleding geshopt!❤️😂 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 09 jan 2018 om 14:34 CET

Njam!-chef Dagny Ros Asmundsdottir had haar dagje niet.

Facebook

Natalia amuseert zich te pletter op Barbados.

Sportpresentator Karl Vannieuwkerke maakte zich thuis nuttig...

Mijn klusje van de week is met een paar uur voorsprong op het weekend afgewerkt. Flesje open trekken of is het nog wat vroeg 😱? #genietenvankleinedingen #interieur #interiordesign #interieurstyling Een foto die is geplaatst door null (@kvannieuwkerke) op 12 jan 2018 om 13:41 CET

"Papa, ik lijk steeds meer op jou..." Sven De Ridder onderging een make-over.

And now for something completely different.... Thanks @mischavandyck for the make over. #transformer #newthingstocome #🤞🏼#anactorslife #oldschool Een foto die is geplaatst door null (@deriddersven) op 11 jan 2018 om 15:20 CET

Andy Peelman krijgt bezoek op de set van 'De Buurtpolitie'.

Mijn mama die eens langs komt op de set én direct Stafke ontmoet!! Zalig! #stafke #debuurtpolitie #echtemama Een foto die is geplaatst door null (@andypeelman) op 12 jan 2018 om 07:30 CET