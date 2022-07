Een slangenmens en popachtige ballerina’s: ontsnap aan de beats in het kleinste theater van Tomorrowland

Recht tegenover The Harbour Stage. Tussen de struiken en verstopt achter een groot rood gordijn. ‘The greatest show on earth’. Een verzameling acrobaten en dansers die het Amicorum Spectaculum thema van Tomorrowland uit 2017 weer tot leven brengt. “We geven hier elf shows per dag”, zegt Bart Keulens van het Amicorum-team. “Heel intiem en speciaal, gebracht door professionele dansers en circusartiesten. We hebben nu ballerina’s, iemand die zich in allerlei bochten kan wringen en een danseres met hoepels. Maar je kan hier ook je handen laten lezen", legt hij uit. “We proberen dit kleine theater elke editie opnieuw te organiseren, altijd met andere acts. Zo houden we het Amicorum-thema in leven.”