Een roodharige Sam De Bruyn haalt kusjes op: "Dit is de eerste roodharige man die ik kus" DBJ

20u20

Bron: Medialaan 1

Vandaag is het ‘International Kiss A Ginger Day’. Omdat er geen roodharige Qmusic-dj’s zijn, besloot Wim Oosterlinck daarom zijn nieuwe ochtendcollega Sam De Bruyn om te toveren in een rasechte ginger. Daarna trok hij Sam mee door de gangen van MEDIALAAN om zoveel mogelijk kussen te verzamelen, maar dat was niet altijd naar de zin van Sam. Al leek hij wel even helemaal op te fleuren toen hij de bureaus van nieuwsankers Dany Verstraeten en Freek Braeckman passeerde.

Medialaan Wim Oosterlinck en Sam De Bruyn