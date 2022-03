Een rechercheur, een boomverzorger en een herkanser van vorig jaar: wij speurden al mee naar de kandidaten van ‘De Mol’

TVDe tien kandidaten die zich vanaf volgende week aan ‘De Mol 2022' wagen, zijn bekend - al zou het ons niet verbazen dat de makers voor tien jaar ‘De Mol’ met wat verrassingen zullen uitpakken. De deelnemers die zondagavond in ‘Café De Mol’ voorgesteld werden, vormen samen een erg klassieke groep. Vijf vrouwen en vijf mannen, met een jonge student-scout, een receptioniste, een kinesist die vorig jaar al in ‘De Mol’ zat en een accountmanager die in Barcelona woont. Tussen de tien uiteraard één Mol, die volgende zondag aan zijn mollenwerk mag beginnen. Wij speurden

De feestneus van de groep

Yens Wittebrouck is master in de kunstwetenschappen. Zijn hart ligt in Westerlo, maar zijn domicilie in Barcelona. Yens werkt er als accountmanager Benelux bij Autodesk, een bedrijf dat software levert voor onder andere architectuur en productdesign. Samen met zijn vriendin geniet hij in Barcelona ook van de Spaanse zon, tapas en sangria’s. Met zijn achtergrond in de kunstgeschiedenis wil hij graag ooit een kunstgalerij openen. Yens een organisator in hart en nieren en zat onder andere mee in het bestuur van het ‘Huis der Rechten’, het studentencafé voor rechtenstudenten in Leuven. Hij drinkt liefst bier, maar ook Cécémel en ananassap.

Mirakel dat ze deelneemt

Het is een mirakel dat ze deelneemt, want Uma heeft last van uitstelgedrag. Als gevolg had ze zich bijna niet ingeschreven. De West-Vlaamse wervelwind zorgt voor een frisse bries in de groep. Met haar 26 lentes is ze één van de jongste kandidaten. Een jonge juffrouw die voor de klas staat in de secundaire Freinetschool ‘tvier in Kortrijk. Ze geeft er Engels, muziek en af en toe godsdienst.

Meesteres in het vallen

Niet één, maar twee leraressen dit jaar in ‘De Mol’. Naast Uma is er Nele Buys, leerkracht in het 6e leerjaar GBS De Toren in Melsele, maar ook meesteres in het vallen. Onhandigheid, of ‘loempheid’, zoals ze het zelf noemt. Nele is dol op het zwaardere muziekwerk van Rammstein, Iron Maiden en Metallica.

De groenste van allemaal

Bert Van Tichelen heeft al 1001 levens op zijn conto staan, maar is nu actief in zijn eigen bedrijf ‘Treebird Boomverzorging’. Hij studeerde filosofie, speelde didgeridoo op een plaat van een Nepalese band, reisde met de motor door Europa, woonde in het bos, stond op de catwalk in Parijs, draaide ooit een DJ-set op Pukkelpop en doet in leven nummer 1002 mee aan ‘De Mol’.

Angst voor het donker

Gretel Van der Straeten is opticien bij ‘Optiek Keppens’, in Sint-Kruis bij Brugge. Ze is de oudste kandidaat, een enthousiaste vijftiger die op sportief vlak niet moet onderdoen voor haar jongere medekandidaten. Ze zit in fietsclub WTC-St-Ritatrappers in Moerkerke en houdt van joggen. Dat laatste is een understatement, want de atlete werkte in 2005 nog de Poldertriathlon in Damme in minder dan drie uur af. Gretel heeft één probleempje: in het donker staat ze doodsangsten uit.

Het moet vooruitgaan

Anke Van Os studeerde onder andere marketing en management in Leuven en het Britse Coventry, en werkte 7 jaar als rechercheur op de dienst jeugd en gezin/zedenfeiten bij de lokale politie. In september vorig jaar nam ze loopbaanonderbreking om zelfstandige te worden. Ze werkt aan diverse creatieve projecten rond ouderschap. Anke krijgt het wel eens op haar heupen van traagheid en lanterfanten. Ze schreef eerder al ‘De Leukste DIY (Do It Yourself) voor mama’s (in spé)’, een boek met tips voor jonge mama’s.

De man die mag herkansen

De grootste teleurstelling in zijn leven was zijn passage in ‘De Mol’ van vorig jaar... Philippe, die met zijn vriend in Vrasene woont, was één van de gemaskerde aanvallers in het maïsveld. Hij streed onverschrokken op het slagveld van Liedekerke, maar moest net de duimen leggen voor Noah. Die nederlaag hield hem niet tegen om zichzelf opnieuw op te werpen als de ideale mol-kandidaat. Deze enthousiaste kinesist met een passie voor paarden krijgt dit jaar dus een nieuwe kans.

Heeft zijn eigen dierentuin

Sven Pede werkt als copywriter voor reclamebureau ‘TBWA/Belgium’ en probeert uw hart in te palmen met prachtige advertenties. Hij houdt van dieren en in zijn tuin staan onder andere alpaca’s, ezels, varkens en cavia’s... Slechts één ding kan hem afschrikken: clowns. Daar heeft hij een heilige schrik van.

Limburgse met Braziliaanse roots

Emanuelle Santana Marques, of Manu voor de vrienden, woont samen met haar man en drie kinderen in Genk, maar is geboren in het iets exotischere São Gonçalo bij Rio de Janeiro. Ze spreekt dus niet alleen vlot Limburgs, maar ook een mondje Portugees. Ze studeerde aan de Erasmushogeschool in Brussel, werkt bij Europarcs Hoge Duinen in Zutendaal en is ook eigenaar van ‘My Sweet Brigadeiro, Cookie & Co’, goed voor American cookies met Belgische Fairtrade chocolade. Ooit wil ze zelf een reisagentschap beginnen.

Guitige spreeuw is de jongste

Toon is de jongste kandidaat van de groep. Hij is 19, studeerde vorig jaar verpleegkunde, maar schakelde over op een educatieve bachelor. Hij wil dus leraar worden. Toon is scout in hart en nieren. Als ‘guitige spreeuw’ is hij leider bij de jonggidsen van scoutsgroep Bosvogels in Grobbendonk. Hij wil ooit in de voetsporen stappen van Erik Van Looy en filmregisseur worden in Hollywood.

