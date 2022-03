Een rechercheur, een boomverzorger en een herkanser van vorig jaar: dit zijn de 10 deelnemers van ‘De Mol 2022’

TVDe tien kandidaten die zich vanaf volgende week aan ‘De Mol 2022' wagen, zijn bekend - al zou het ons niet verbazen dat de makers voor tien jaar ‘De Mol’ met wat verrassingen zullen uitpakken. De deelnemers die zondagavond in ‘Café De Mol’ voorgesteld werden, vormen samen een erg klassieke groep. Vijf vrouwen en vijf mannen, met een jonge student-scout, een receptioniste, een kinesist die vorig jaar al in ‘De Mol’ zat en een accountmanager die in Barcelona woont. Tussen de tien uiteraard één Mol, die volgende zondag aan zijn mollenwerk mag beginnen.

De feestneus van de groep

Zijn hart ligt in Westerlo, maar zijn domicilie in Barcelona. Yens werkt er als accountmanager en geniet er van de Spaanse zon, tapas en sangria. Alleen de bolero, flamenco en paso doble heeft hij nog niet onder de knie. Met zijn achtergrond van kunstgeschiedenis wil hij graag ooit een kunstgalerij openen.

Volledig scherm Yens, 27 jaar, accountmanager uit Barcelona. © SBS

Mirakel dat ze deelneemt

Het is een mirakel dat ze deelneemt, want Uma heeft last van uitstelgedrag. Als gevolg had ze zich bijna niet ingeschreven. De West-Vlaamse wervelwind zorgt voor een frisse bries in de groep. Met haar 26 lentes is ze één van de jongste kandidaten. Een jonge juffrouw die voor de klas staat in het middelbaar onderwijs. Ze geeft er Engels, muziek en af en toe godsdienst.

Volledig scherm Uma, 26 jaar, leerkracht uit Kortrijk. © SBS

Meesteres in het vallen

Niet één, maar twee leraressen in ‘De Mol’ dit jaar. Naast Uma is er Nele, leerkracht in het zesde leerjaar maar ook meesteres in het vallen. Onhandigheid, of loempheid, zoals ze het zelf noemt. Nele is dol op het zwaardere muziekwerk van Rammstein, Iron Maiden en Metallica.

Volledig scherm Nele, 47 jaar, leerkracht uit Melsele. © SBS

De groenste van allemaal

Boomverzorger Bert heeft al 1001 levens op zijn conto staan. Hij studeerde filosofie, speelde didgeridoo op een plaat van een Nepalese band, reisde met de motor door Europa, woonde in het bos, stond op de catwalk in Parijs, draaide ooit een DJ-set op Pukkelpop en doet in leven nummer 1002 mee aan ‘De Mol’.

Volledig scherm Bert, 45 jaar, boomverzorger uit Kasterlee. © SBS

Angst voor het donker

Deze enthousiaste vijftiger ziet het leven door een glasheldere bril, want ze is opticien van beroep. Ze is de oudste kandidaat, maar op sportief vlak moet Gretel niet onderdoen voor haar jongere medekandidaten. Ze zit in een fietsclub en houdt van joggen. Eén probleempje: in het donker staat ze doodsangsten uit.

Volledig scherm Gretel, 51 jaar, opticien uit Damme. © SBS

Het moet vooruitgaan

Anke werkte 7 jaar bij de recherche en legde daar het vuur aan de schenen van echte bandieten. Ervaring genoeg dus om de Mol te ontdekken. En het zal vooruit moeten gaan, want Anke krijgt het op haar heupen van traagheid en lanterfanten. De jonge mama praat even snel als ze denkt. Ze kan ook creatief uit de hoek komen: zo schreef ze een DIY (Do It Yourself) boek voor jonge mama’s.

Volledig scherm Anke, 32 jaar, rechercheur uit Mechelen. © SBS

De man die mag herkansen

De grootste teleurstelling in zijn leven was zijn passage in ‘De Mol’ van vorig jaar… Philippe was één van de gemaskerde aanvallers in het maïsveld. Hij streed onverschrokken op het slagveld van Liedekerke, maar moest net de duimen leggen voor Noah. Die nederlaag hield hem niet tegen om zichzelf opnieuw op te werpen als de ideale mol-kandidaat. Deze enthousiaste kinesist met een passie voor paarden krijgt dit jaar dus een nieuwe kans.

Volledig scherm Philippe, 34 jaar, kinesist uit Vrasene. © SBS

Heeft zijn eigen dierentuin

Sven werkt voor een reclamebureau en probeert uw hart in te palmen met prachtige advertenties. Hij houdt van dieren en in zijn tuin staan onder meer alpaca’s, ezels, varkens en cavia’s. Slechts één ding kan hem afschrikken: clowns. Daar heeft hij een heilige schrik van.

Volledig scherm Sven, 30 jaar, copywriter uit Denderleeuw. © SBS

Limburgse met Braziliaanse roots

Emanuelle, of Manu voor de vrienden, woont samen met haar man en drie kinderen in Genk, maar is geboren in het iets exotischere São Gonçalo bij Rio de Janeiro. Ze spreekt dus niet alleen vlot Limburgs, maar ook een mondje Portugees en ze beheerst hét ultieme taaloverschrijdende talent van de glimlach. Ooit wil ze zelf graag een reisagentschap beginnen.

Volledig scherm Emmanuelle, 35 jaar, receptioniste uit Genk. © SBS

Guitige spreeuw is de jongste

Toon is de jongste van de groep. Hij vierde zijn verjaardag op Lanzarote. Deze guitige spreeuw is een echte scout, maar ooit wil hij filmregisseur worden. Tijdens de opnames van ‘De Mol’ studeerde Toon verpleegkunde, maar daar is hij mee gestopt.

Volledig scherm Toon, 19 jaar, student uit Vorselaar. © SBS

