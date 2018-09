Eén-programma's 'Down the road' en 'Sorry voor alles' winnen prestigieuze Gouden Roos TT/TDS

13 september 2018

21u13

Bron: Belga/VRT 37 Showbizz De Eén-programma's 'Down the road' en 'Sorry voor alles' hebben vanavond in Berlijn een prestigieuze Gouden Roos gewonnen. De Gouden Roos bekroont "originaliteit, kwaliteit en creativiteit in amusementsprogramma's in tv en nieuwe media".

'Down the road' werd genomineerd in de categorie 'reality and factual'. In 'Down the road' trekt Dieter Coppens op reis met zes mensen met het syndroom van Down. Het programma viel meteen als eerste winnaar van deze 57ste editie uit de bus.

"Dit is fantastisch. Als eerste aan bod komen is nooit een geschenk, tenzij je wint natuurlijk. Zo hard bedankt aan iedereen", reageerden de makers. "Dit was onze eerste productie. Het heeft dus enorm veel vertrouwen gevraagd om ons deze reeks te laten maken. Ik wil ook de geweldige cast bedanken, en hun ouders om hen met ons mee te laten gaan op deze roadtrip. Ook Dieter, die een fantastische presentator is. En last but not least: de crew, die momenteel in Afrika het tweede seizoen aan het opnemen zijn. Ze leveren geweldig werk. Dit is ook voor hen."

Nog meer prijzen

'Sorry voor alles' wist tevens een Gouden Roos te verzilveren. Het programma, waarin een gewone Vlaming een maand lang gevolgd wordt met verborgen camera's, won in de categorie 'game show'. En ook 'Taboe' viel in de smaak, want het programma was één van de winnaars op het creative forum. Daar werd op de meest innovatieve programma's van openbare omroepen uit Europa gestemd.

Netmanager van Eén, Olivier Goris, die donderdagavond aanwezig was in Berlijn, reageert erg enthousiast. "Dit is ongelofeljk en ongezien. We zijn heel erg trots op die programma's. Fantastische Programma's. Programma's ook die niet evident zijn, een beetje ongewoon zelfs, en die een grote impact hadden in Vlaanderen. Het is natuurlijk super als dat ook internationaal goed blijkt binnen te komen."

VTM valt uit de boot

Verder was ook 'Ge hadt erbij moeten zijn' (VTM) ook genomineerd. In die reeks vertellen Bekende Vlamingen hun meest verrassende verhaal, terwijl acteurs de situatie naspelen. Het programma werd genomineerd voor de categorie 'comedy', maar moest de duimen leggen voor het Zweedse 'Grotesco's seven masterpieces'.

Tot nu toe behaalden slechts drie Vlaamse programma's een Gouden Roos: "Wat Als?" in 2013, "Benidorm Bastards" in 2010 en "De Mol" in 2000.

