Eén-programma 'Down the road' wint prestigieuze Gouden Roos TT

13 september 2018

21u13

Bron: Belga 0 Showbizz Het Eén-programma "Down the road" heeft donderdagavond in Berlijn een Gouden Roos gewonnen. Dat meldt Eén op Twitter.

In "Down the road" volgt Dieter Coppens op een reis met zes mensen met het syndroom van Down. Het programma werd genomineerd in de categorie "reality and factual", samen met "Boligkøb i blinde" uit Denemarken, "Finding an heir" uit Zweden en "Tweestrijd" uit Nederland.

Down the Road viel als eerste winnaar van de avond uit de bus. De makers zijn duidelijk onder de indruk. "Dit is fantastisch. Als eerste aan bod komen is nooit een geschenk, tenzij je wint natuurlijk", klinkt het. "Zo hard bedankt aan iedereen. Ook aan Olivier en Herta van Eén voor het vertrouwen. Dit was onze eerste productie. Het heeft dus enorm veel vertrouwen gevraagd om ons deze reeks te laten maken. Ik wil ook de geweldige cast bedanken, en hun ouders om hen met ons mee te laten gaan op deze roadtrip. Ook Dieter, die een fantastische presentator is. En last but not least: de crew, die momenteel in Afrika het tweede seizoen aan het opnemen zijn. Ze leveren geweldig werk. Dit is ook voor hen."

De Goude Roos bekroont "originaliteit, kwaliteit en creativiteit in amusementsprogramma's in tv en nieuwe media". De 57ste editie van deze prestigieuze prijzen vond dit jaar in Berlijn plaats. Tot nu toe behaalden slechts drie Vlaamse programma's een Gouden Roos: "Wat Als?" in 2013, "Benidorm Bastards" in 2010 en "De Mol" in 2000.

GROOT NIEUWS: #Downtheroad heeft een Rose d'or gewonnen! Dikke proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt! 😁🏆 #bijeenzitjegoed pic.twitter.com/XhEHklEix9 één(@ een) link