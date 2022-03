Een presentator, een Nederlander en een ster uit ‘The Ellen Show’: dit zijn de juryleden van ‘Come Dance With Me’

James Cooke, Jan Kooijman en Jeny Bonsenge zullen in ‘Come Dance With Me’ de elf duo’s beoordelen. James Cooke kennen we onder meer van ‘James! The Musical’ en ‘De Cooke & Verhulst Show’. Nederlander Jan Kooijman was onlangs nog te zien in dat andere dansprogramma: ‘Dancing With The Stars’. En danseres Jeny Bonsenge werd in 2019 wereldnieuws toen ze samen met haar jonge leerling Anaé te zien was in ‘The Ellen DeGeneres Show’.