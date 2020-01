Eén op drie gestarte video’s bij VRT is er een van ‘Dertigers’ DBJ

29 januari 2020

10u34 0 TV ‘Dertigers’ is een doorslaand succes op VRT.nu. Eén op de drie video’s die op de online videoservice van de openbare omroep worden aangeklikt, is er een van ‘Dertigers’. Een derde seizoen van de reeks werd al een tijdje geleden besteld door VRT.

Drie weken staat het volledige tweede seizoen van ‘Dertigers’ op VRT.nu en net als de eerste reeks is ook dit seizoen een doorslaand succes. Meer dan 2,3 miljoen afleveringen werden deze maand aangeklikt. Dat is al vijftig procent meer dan na dezelfde tijd vorig jaar. Nog een straf cijfer: Eén derde van de video’s die bekeken worden op vrt.nu is er eentje van ‘Dertigers’. Geen wonder dus dat de openbare omroep groen licht geeft voor een derde seizoen.

‘Dertigers’ volgt het leven van zes vrienden, die elk hun professionele en relationele problemen hebben. De eerste reeks werd vorig voorjaar verrassend geprogrammeerd in de plaats van ‘Van Gils en gasten’. Het werd meteen een groot succes, zowel op televisie als op het streamingplatform.

Bijna 60% van de kijkers die ‘Dertigers’ volgen via VRT.nu is jonger dan 35 jaar. 50.000 superfans bekeken ook al de hele reeks. Bijna 800 Vlamingen deden dat binnen de eerste 24 uur dat ze online beschikbaar waren. Wanneer de opnames voor de nieuwe reeks van ‘Dertigers’ van start gaat, is nog niet duidelijk.