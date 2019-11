Een onenightstand beschaamde het vertrouwen van Niels Destadsbader: “Ik heb toen een half uur gehuild” KD

18 november 2019

11u33

Bron: Qmusic 0 Showbizz Het liefdesleven van Niels Destadsbader (31) gaat niet altijd over rozen. In de podcast ‘De Meeloper’ van Qmusic-dj Sam De Bruyn vertelde hij een opvallende anekdote. De populaire zanger dacht dat hij een leuk meisje ontmoet had, maar kwam bedrogen uit toen bleek dat het voor haar enkel om zijn bekendheid draaide. “Ik heb toen een half uur gehuild”, geeft hij toe.

“Ik heb één keer iets meegemaakt, daar was ik zo slecht van”, vertelt Niels aan Sam. “Ik had iemand leren kennen. We hebben op café lang gepraat en het was echt heel plezant. Op een bepaald moment gaat ze mee naar mijn huis en ze blijft slapen.” Al deden de twee wel wat meer dan enkel slapen. “Uiteraard. We hebben geen wafels gebakken, hé", lacht Niels. “Het was echt een heel gezellige avond.”

Maar toen de acteur de volgende ochtend wakker werd, werd de droomavond plots een spreekwoordelijke nachtmerrie. “Ik werd wakker van een geluid en ik zie haar iets wegsteken.” De zanger vroeg meteen of ze een foto had genomen, maar dat ontkende ze ten stelligste. “Maar ik zag aan haar ogen dat ze aan het liegen was.” Niels nam haar gsm af en merkte dat zijn voorgevoel klopte. “Ze had foto’s genomen, waarschijnlijk om naar haar vriendinnen te sturen: ‘Het is gelukt’”, klinkt het. “Ik heb alle foto’s gewist en haar verzocht mijn huis te verlaten. Ik heb de deur dichtgedaan en ik heb toen een half uur gehuild.”

