Één ochtendshow, maar elke luisteraar zijn lievelingsmuziek: Joe lanceert twee nieuwe zenders PD

20 augustus 2018

00u00 0 Showbizz De ochtendshow van JOE is voortaan op drie verschillende radiozenders te horen. De presentatoren zijn dezelfde en ook de onderwerpen waar ze het over hebben zijn identiek, alleen de muziek klinkt anders. Een technisch hoogstandje.

Een zender waar je als luisteraar zelf de muziek kan kiezen. Het is de natte droom van elke radioliefhebber. Met de lancering van twee nieuwe digitale kanalen - één waar je enkel muziek uit de jaren 70 hoort (JOE 70's) en één waar uitsluitend jaren 80 hits gedraaid worden (JOE 80's) - speelt JOE in op die behoefte. Op de twee zenders is 7 op 7, 24 uur op 24 muziek te horen. Maar omdat een zender meer is dan enkel muziek, kan je op de twee nieuwe zenders elke weekdag van 6 tot 9 uur ook de ochtendshow beluisteren. Mét aangepaste soundtrack. Waar op het 'vertrouwde' JOE tussen twee nieuwsitems door Bruno Mars te horen is, zal wie naar de eighties-variant luistert het met Dire Straits moeten doen, terwijl de seventies-fans op dat moment van The Rolling Stones kunnen genieten.

Een wereldprimeur willen ze het bij JOE niet noemen. "Maar voor zover we weten, doet enkel het Britse Absolute Radio iets gelijkaardigs", zegt Sven Ornelis, die samen met Anke Buckinx de ochtendshow presenteert en één van de drijvende krachten achter het project is. Ook op de Britse Absolute-zenders worden dezelfde programma's voorzien van andere muziek, maar hun aanpak is nogal rudimentair. "Ze draaien op de verschillende zenders platen van ongeveer dezelfde lengte, zodat ze inwisselbaar zijn. Dat werkt, maar het klinkt nogal ruw. Nummers worden vaak abrupt afgekapt en geen enkele plaat krijgt een aan- of afkondiging."

Uniek medium

Dat moest beter kunnen, dacht Ornelis, en samen met zijn team ontwikkelde hij een systeem dat de verkeersbulletins, de nieuwsflashes en de gesprekken en telefoontjes die hij en Buckinx doen apart opneemt, waarna een technicus die met een zo klein mogelijke vertraging tussen de eighties- en seventies-platen op de andere twee zenders plakt. Een procedé waar Ornelis en co. de voorbije drie maanden keihard aan werkten. "Het moest helemaal goed zitten. De luisteraar mag op geen enkel moment horen dat er in onze show geknipt en geplakt wordt." Ook voor de presentatoren zelf was het even aanpassen. "Het systeem dwingt ons om 'properder' te presenteren", zegt Buckinx. "Onze stemmen en de muziek worden zorgvuldig van elkaar gescheiden. Een intro volpraten of er zomaar een opmerking tussenfloepen, is moeilijker geworden."

Het JOE-experiment is een poging om in te spelen op de veranderende gewoontes van vooral het jongere publiek dat steeds vaker digitaal en on demand luistert. Al blijft radio een uniek medium. "Luisteraars voelen zich thuis bij 'hun' zender; ze horen er de stemmen die ze kennen en worden er op de hoogte gehouden van wat er in de wereld gebeurt", zegt Ornelis. "Geen enkel algoritme kan die functie overnemen." Wat niet betekent dat je als radiomaker zomaar op je lauweren kan rusten. "Technologische evolutie valt niet tegen te houden", denkt de radio-deejay. "Je kan die nieuwe technologie beter omarmen en er proberen je voordeel mee te doen."

Onbeperkt

Dat is precies wat An Caers, die als directeur Radio aan het hoofd staat van zowel JOE als Qmusic, de komende maanden wil doen. "Dit project opent gigantisch veel perspectieven", denkt ze. Het ligt dan ook voor de hand dat binnenkort ook de luisteraars van Qmusic kunnen kiezen welk soort muziek zij tijdens hun favoriete programma's willen horen. Maar Caers denkt al verder. "Nu we erin geslaagd zijn de programma-content van de muziek te scheiden, zijn de mogelijkheden quasi onbeperkt. Waarom zou het binnenkort niet mogelijk zijn om onze luisteraars de muziek tijdens zo'n ochtendshow uit hun eigen afspeellijsten op Spotify en consoorten te laten plukken? Het lijkt me slechts een kwestie van tijd voor ook dat soort toepassingen mogelijk wordt."