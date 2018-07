Een nieuwe single, Gentse Feesten, ‘Cruise Nostalgie’ én terug naar school: Koen Crucke zit niet stil deze zomer Jan Ruysbergh

18 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nee, op reis gaan met z’n grote liefde Jan zit er voor Koen Crucke (66) niet in deze zomer. Een revue aan zee, tal van optredens, de Gentse Feesten... Koen metselde z’n agenda compleet dicht. Erg vindt hij dat niet. "Ik ben geen vakantiemens", klinkt het. "Toen we onlangs naar Egypte gingen, was ik me al na drie dagen aan het vervelen", vertelt hij in Dag Allemaal.

In Koen Cruckes nieuwe single ‘Wat een zonnige dag’ weerklinkt zijn liefde voor de zomer. "Al vind ik de lente en de herfst het mooist, omdat je dan de natuur ziet veranderen", zegt Koen. "Maar de zomer is uiteraard hét seizoen waar alle mensen op zitten te wachten. Zomer staat voor vakantie en ontspanning."

En is dat dit jaar ook voor jou zo?

"(schudt het hoofd) Oh nee, ik sta voor extreem drukke zomermaanden. Ik woon aan de kust en heb een pak openluchtconcerten op m’n planning staan aan ’t zeetje. Net als in de rest van het land, trouwens. En verder teken ik natuurlijk ook twee maanden present in ’t Colisée in Blankenberge voor ‘Cruise Nostalgie’, de nieuwe zomerrevue van Jacky Lafon. David Vandyck en Laura Lynn zijn er ook bij. Mensen mogen zich verheugen op een fijne show vol nostalgische liedjes en supergrappige sketches. Een totaalspektakel met alles erop en eraan: ballet, veel verkleedpartijen en …

... met Jacky natuurlijk!

"Voilà! We kennen elkaar al heel lang, maar het was er tot nu nog nooit van gekomen om samen te werken. Ik kijk er enorm naar uit. Het zijn bijna allemaal namiddagvoorstellingen, en het publiek is dan heerlijk relaxed. Ze hebben net lekker gegeten en staan open voor een luchtige show. We zijn momenteel druk aan het repeteren, het gaat heel plezant worden."

Blijft er überhaupt nog tijd over voor vakantie?

