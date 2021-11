Een nieuwe pijnlijke foto en een dubieuze lening: Britse prins Andrew raakt steeds meer verstrikt in zijn verleden

De foto staat een beetje naar achter geschoven, half verborgen achter twee andere kadertjes. Uit het zicht, maar nét niet goed genoeg weggestoken om de aandacht niet te trekken. Op de foto - die door de Britse tabloidkrant ‘The Sun’ gepubliceerd werd - staat een lachende prins Andrew, in wat zijn militaire uniform lijkt te zijn. Op zich niet wereldschokkend, ware het niet dat de foto in het huis van de in 2019 overleden Jeffrey Epstein werd aangetroffen. “Epstein pronkte graag met z’n machtige vrienden en hing foto’s van hen op in al zijn huizen”, vertelt een bron aan ‘The Sun’. “Dit is ongelofelijk schadelijk voor prins Andrew, want het toont aan hoezeer Jeffrey zijn vriendschap met een senior lid van de Britse koninklijke familie waardeerde. Zijn foto hangt in Jeffreys huis zoals een trofee.” Een zoveelste bewijs dat de Britse prins sterkere connecties had met de veroordeelde zedendelinquent dan hij de afgelopen jaren wilde laten uitschijnen.