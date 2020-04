#nolimitsathome Gesponsorde inhoud Een muzikale date met Sean Dhondt: “Virus of niet, ik blijf muziek delen!” Aangeboden door Proximus

30 april 2020

Showbizz De ondergaande zon aan de Belgische kust in huis halen? Het kan zomaar vandaag, dankzij een actie van Proximus en hun communicatieteam van FamousGrey, Maxus en Prophets. Proximus zet er haar #nolimitsathome-campagne mee in de verf. Die moedigt iedereen aan om thuis grenzen te verleggen. Zo tover je je huis of appartement met een beetje fantasie, wilskracht én online tools om tot een strandhuis, fitnesszaal of bioscoop. Sean Dhondt (36), aimabele presentator en podiumbeest, voorziet de zonsondergang van zijn hit 'Ordinary' uit 'Liefde Voor Muziek'. En ook thuis zocht hij naar nieuwe mogelijkheden.

Komkommers planten en gamen

Er zijn mensen die met hun oprechte positivisme afstand en radiogolven overstijgen. Het Spaanse Sevilla uit ‘Liefde Voor Muziek’ ruilde hij in voor zijn woonkamer, het gezelschap van vrienden en familie voor dat van zijn levenspartner Allison, en zijn veelzijdige job voor radio maken zonder collega’s in de buurt. Toch klinkt het niet alsof minder écht minder is in het leven van Sean Dhondt. “Dit is een uitdaging om creatief en positief om te springen met onze tijd. Een muzikaal begeleide zonsondergang is daar een uitstekend voorbeeld van.”



Steven De Deyne, verantwoordelijke voor mediastrategie en productie bij Proximus, moest dan ook geen twee keer nadenken om Sean Dhondt te kiezen als ambassadeur van de ‘No Limit At Home’-campagne. “Sean heeft een ‘No Limit’-mindset en heeft ons al vaker getoond dat als je iets wilt, het ook kan.” Vier muren houden Sean Dhondt inderdaad niet tegen om actief te blijven. Naast wandelen en fietstochtjes in de buurt, groeien in zijn tuin bloemen en komkommers, én binnen in zijn hoofd honderden ideeën. “Mijn vrouw en ik hebben al verschillende nieuwe rituelen gecreëerd”, legt hij uit. “Zo amuseren we ons met puzzels uit 2.000 stukjes, hangen we met de familie aan de telefoon om te babbelen en synchroon te planken, en kleden we ons op voor dinner dates met vrienden.” Hij kocht ook een Oculus Quest, een alles-in-eengamesysteem voor virtual reality. Met behulp van een VR-bril kan je zo in een virtuele wereld samen basketballen of lasershooten. “Zo lijkt het alsof ik met mijn vrienden uit Rome en Nashville in één ruimte zit. We kunnen in avatarvorm spelen, babbelen en elkaar high fives geven.”

Het virus houdt me niet tegen om mijn solowerk binnenkort te delen Sean Dhondt

Liefde voor muziek

Aurelie Denayer, Brand & Communication Director van Proximus vindt het goede voorbeelden van hoe we thuis nieuwe activiteiten kunnen bedenken. “Hiervoor beleefden we onze hobby’s en passies op een andere locatie”, duidt ze. “Nu we gedwongen worden om zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen, moeten we op zoek naar een grotere rol voor ons huis. Het is niet omdat we beperkt zijn in onze fysieke verplaatsing, dat we onszelf moeten beperken om te groeien en bij te leren.” Voor haar actie steunt Proximus creatieve initiatieven als online danslessen, naaiworkshops en gamesessies. In een vingerknip tover je je woonkamer zo om in een creatief atelier of in een dansstudio. Sean Dhondt toverde zo een lege ruimte in zijn huis om tot muziekstudio. “Ik kan gelukkig muziek blijven maken vanuit mijn kot”, zegt hij. “Het virus houdt me niet tegen om, zoals tevoren gepland, mijn solowerk binnenkort te delen. Zo ben ik aan een nieuwe single aan het prutsen.” Die goesting ontstond door zijn deelname aan het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’, waarvan hij de afleveringen nu thuis volgt. “Normaal zouden we die met alle kandidaten samen bekijken”, zegt hij. “Maar nu delen we onze zenuwen en ons enthousiasme via een Whatsapp-groep.”

Ik hoop dat we na deze crisis elkaar als gelijke blijven zien en voor mekaar blijven zorgen Sean Dhondt

Dua Lipa in de living

Niet alleen films en series worden op dit moment massaal bekeken. Sean Dhondt merkt ook dat veel mensen vaker de radio opzetten. “Mijn collega’s en ik beseffen nu pas hoe noodzakelijk dit medium is. Het is minder gratuit, elke plaat kan van belang zijn.” De nabijheid en interactie met luisteraars was altijd al eigen aan Q-Music, maar Sean merkt dat er ook mensen tot bij hen geraken die anders niet luisteren. “Ik hoop dat we die nabijheid ook hierna kunnen blijven vasthouden.” Zelf zet hij thuis zowel pop, hiphop als metal op om te ontspannen. “Zo luister ik regelmatig naar mijn afspeellijst ‘My youth in music’ met metal en punkrock”, vertelt hij. “Met pijn in het hart heb ik mijn oude cd’s uit mijn tiener-en twintigerjaren weggedaan. Maar eerst heb ik ze allemaal overgezet naar die Spotify-lijst.”

Daarnaast is hij onder de indruk van de muzikale projecten die in coronatijden ontstaan. “De Foo Fighters-cover van ‘Live Lounge Allstars’ vond ik straf”, antwoordt hij. “Het is een samenwerking van verschillende grote artiesten zoals Dave Grohl, Dua Lipa en Chris Martin.” Hij ziet er ook een les in. “Plots zie je de grootste sterren ongekapt en niet professioneel geschminkt in hun woonkamer zitten”, zegt hij. “Ze worden ook kwetsbaar. Ik hoop dat we na deze crisis elkaar als gelijke blijven zien en voor mekaar blijven zorgen.” Sean wil graag de boodschap meegeven om vol te houden, zodat deze periode minder lang duurt. En om ondertussen, zoals Proximus oproept, thuis je grenzen te verleggen. “Geef energie aan positieve dingen. Spring creatief met je tijd om door te puzzelen, te tekenen of iets anders. En het geeft niet als je eens de muren oploopt, dat doen we nu allemaal.”