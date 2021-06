Eén man en vijf vrouwen in finaleweek 'Blokken’

Showbizz Koen De Bouw liep rol mis in miniserie van Steven Spielberg door coronapan­de­mie

26 juni Koen De Bouw (56) zag een rol in een miniserie van Steven Spielberg (74) over de Tweede Wereldoorlog aan z'n neus voorbijgaan. De acteur was op hetzelfde moment een tv-reeks aan het opnemen in de Franse Côte d’Azur en de Amerikaanse crew wilde niemand op de set die al in een andere bubbel aan het draaien was. Dat vertelt De Bouw in De Standaard.