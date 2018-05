Een maand na haar breuk met Mac Miller: dit is het nieuwe lief van Ariana Grande TC

22 mei 2018

11u05 2 Showbizz Een goeie maand geleden brak popster Ariana Grande met haar vriend, rapper Mac Miller. Nu raakte bekend dat ze alweer een nieuw lief heeft: komiek Pete Davidson.

De twee leerden elkaar kennen toen Ariana te gast was in de komische tv-show 'Saturday Night Live', waar Pete Davidson een vast gezicht is. Blijkbaar klikte het backstage tussen hen en de twee begonnen te daten. Afgelopen weekend werden ze kussend gespot in New York. Ariana gaf ook toe dat er iets bloeit tussen hen. "Alles is nog pril", zei ze. "We zijn occasioneel aan het daten. Er zijn nog geen verplichtingen tussen ons." Volgens haar entourage wil Ariana het rustig aan doen om de relatie alle kansen te geven. "Ze heeft al zo vaak de fout gemaakt om te snel te veel te willen. Elke keer liep dit fout af. Nu wil ze het goed aanpakken. Ze wil rustig haar tijd nemen. Dan zal wel blijken of Pete de ware voor haar kan zijn."