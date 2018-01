Een legertank, Trump-haar en een mummie: de leukste BV-nieuwtjes van de week KD

28 januari 2018

08u00 0 Showbizz Geen tijd gehad om je favoriete BV's te volgen? Hier zijn de leukste nieuwtjes van de week.

De bitterballen van Sofie

"Bitterballen! Een guilty pleasure van de bovenste plank." Sofie Dumont geniet met echtgenoot Wim en dochter Grace Lio Summer van dit innige gezinsmoment.

Mummie Cesar Casier

Geloof het of niet, onder de witte smurrie gaat één van de knapste jongens van het land schuil.

#qmsmedicosmetics facials are the best @beautyrelaxdeborah !🙏 !! Taking care of my skin is a must as a model, but everyone should. Book yours and make that skin glow ✨ Een foto die is geplaatst door null (@cesar_casier) op 23 jan 2018 om 19:27 CET

Iemand een pakketje Nancy besteld?

Altijd in voor een zottigheid op de set van 'Thuis': Ann Pira en Raf Jansen, alias Nancy en Dieter.

Iemand een pakketje Nancy besteld? 🤔😊😂 #dtv #thuisopeen #achterdeschermen #setlife @eenbe Een foto die is geplaatst door null (@thuistv) op 24 jan 2018 om 14:13 CET

Moeder-zoonliefde

Remus, het zoontje van ex-atlete Elodie Ouédraogo en cartoonist Jeroom, is een echt schatje.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@elodie_ouedraogo) op 23 jan 2018 om 09:44 CET

Hans 'Trump' Otten

Een briesje op de Malediven verpest de foto van Hans Otten en Colette: "Trump-haar! OMG! Melania daarentegen ziet er geweldig uit."

Showbizz Moet er nog taart zijn?

Noah, de zoon van Sergio Herman en Ellemieke Vermolen, vierde zijn negende verjaardag met deze keicoole taart.

Today it’a time to party with your friends. Thank you @cake.event voor de super toffe en lekkere taart #happyboy #nineyears #partytime🎉 Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 24 jan 2018 om 15:31 CET

Alles voor de liefde

Kathleen Aerts voelt zich niet te goed voor het 'vuile werk'. De zangeres is druk in de weer met flyeren voor Stevie Wonder Tours, de reisorganisatie van haar man Steven.

Flyeren voor #stieviewondertours #vakantiesalon #vakantiesalonantwerpen #beurs #wc #wclectuur #reclame #allesisgoed Een foto die is geplaatst door null (@kathleen_aerts) op 24 jan 2018 om 11:33 CET

Pretty in pink

Sarah-Lynn Clerckx, Louise uit 'Familie' heeft haar haren roze geverfd. Gewoon voor de fun.