Een klein Snollebolleke: dochtertje Rob Kemps geboren

MUZIEK Geen rock, wel Måneskin: Italiaanse band verrast met cover van Elvis’ iconische hit ‘If I Can Dream’

Voormalige Eurosongwinnaars en Italiaanse rockband Måneskin hebben vandaag een cover van de wereldhit ‘If I Can Dream’ van Elvis gereleaset. De cover van het iconische lied is te horen op de soundtrack van ‘Elvis’, de nieuwe biopic onder regie van Baz Luhrmann, die vanaf 22 juni te zien is in de Belgische bioscopen.

17 juni