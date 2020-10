Een jawoord, een arrestatie en twee slachtoffers: heftige aflevering ‘Familie’ doet de spanning stijgen

TVHet is de kijkers deze week niet ontgaan: het ging er heftig aan toe in ‘Familie’. Met als ontknoping de extra spannende aflevering van vrijdagavond, die eindigde met een jawoord, een arrestatie en een tweede slachtoffer. Zo gaat ‘Familie’ met enkele prangende vragen het weekend in.