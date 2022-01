“Een jachtgebied voor geile mannetjes”: dit schrijven Nederlandse kranten over ‘The Voice of Holland’

Ook de Nederlandse kranten berichten uitvoerig over de misstanden en het vermeend seksueel misbruik bij ‘The Voice of Holland’. Er wordt gesproken over een “beerput” die is geopend, maar wel nog maar “het topje van de ijsberg” is. Meer “onthullingen zullen de komende tijd volgen”. Het tv-programma wordt omschreven als “een jachtgebied voor geile mannetjes” en rapper Ali B. als een “veronderstelde zedendelinquent” en “seksueel roofdier”.

Mediajournalist Angela De Jong van het AD reageert op de uitlatingen van John De Mol: “Hoe kan je nu zo reageren?”

In het ‘Algemeen Dagblad’ verwijst Linda Akkermans in haar opinie naar de reactie van mediamagnaat John De Mol op het schandaal. “Hij reageerde namelijk zoals heel veel mensen doen als het over seksueel geweld of onaanvaardbaar gedrag gaat en liet er een klassiek staaltje victim blaming op los”, klinkt het. De Mol had te kennen gegeven dat hij vond dat de slachtoffers zelf onmiddellijk aan de bel hadden moeten trekken. “Zeg nóóit, echt nóóit meer, dat slachtoffers zélf maar aan de bel moeten trekken. Wie zo redeneert, heeft het inlevingsvermogen van een natte krant”, aldus nog Akkermans.

‘De Telegraaf’ heeft het op de voorpagina van de krant over een ‘beerput’ en bericht ook uitgebreid over de paginagrote advertentie die Talpa-medewerksters lieten plaatsen in het Algemeen Dagblad.

In ‘De Volkskrant’ omschrijft Bert Wagendorp de veelbesproken aflevering van ‘BOOS’ als “het meest spraakmakende tv-moment van de afgelopen tien, zo niet twintig jaar”. De affaire heeft volgens de opiniemaker “heel Nederland in haar greep”. Na het bekijken van BOOS is volgens Wagendorp slechts één conclusie mogelijk: “The Voice was jarenlang een jachtgebied voor geile mannetjes, die hun positie in het programma misbruikten om de talenten in bed te krijgen in plaats van zo goed mogelijk te laten zingen.” Hij denkt trouwens dat dit nog maar “het topje van de ijsberg” is en verwacht “de komende tijd meer onthullingen”. Wagendorp ziet in het schandaal het einde van de carrières van Marco Borsato en Ali B.

“Seksueel roofdier”

Ook ‘Het Parool’, dat zich vooral richt op Amsterdam, wijdt veel aandacht aan de zaak. “Ali B. riskeert jaren cel met dit gedrag”, titelt de krant groot. De rapper, die opgroeide in Amsterdam en tegen wie twee aangiftes van verkrachting lopen, werd in BOOS volgens het artikel neergezet als “een seksueel roofdier”. In een analyse ziet de krant een duidelijk patroon: jonge deelnemers in een afhankelijkheidspositie, die ten prooi vallen aan oudere mannen die misbruik maken van hun machtspositie.

“De beerput was diep en vol”, schrijft Arjen Fortuin in de krant ‘NRC’ na het bekijken van BOOS. “Het was bij vlagen moeilijk om je niet van het scherm af te wenden.” Hij vond de uitzending getuigen van “geduldige onderzoeksjournalistiek op een terrein waar de schandaalzucht vaak overheerst”. De opmerkelijkste gast in de uitzending was volgens Fortuin John De Mol zelf, die vond dat de slachtoffers zich eerder hadden moeten uitspreken. “Kwade wil leek het niet te zijn. John de Mol heeft gewoon geen idee”, klinkt het.

Modelburger Ali B.

‘NRC’ heeft ook een groot artikel over hoe ‘modelburger’ Ali B., die in het verleden liet zien dat er ook Marokkaans-Nederlandse jongens zijn die wél deugen, van zijn voetstuk is gevallen en nu te kijk wordt gezet als “veronderstelde zedendelinquent”.

