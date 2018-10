Een jaar nadat de #metoo-bom barstte: 15 vips die beschuldigd werden van onfrisse praktijken DBJ/TK

05 oktober 2018

10u00 2 Showbizz Vandaag is het precies een jaar geleden dat het schandaal rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein uitbrak. De lijst van beschuldigden is intussen ellenlang, dit zijn de belangrijkste namen.

Harvey Weinstein

5 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 liet de New York Times de bom barsten: in een exposé maakte de krant bekend dat Harvey Weinstein sinds de jaren ’90 minstens acht keer tot een minnelijke schikking kwam met slachtoffers van zijn overschrijdend gedrag. In de dagen erna kwamen meer dan 80 vrouwen naar buiten met verhalen over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Onder meer Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Kate Beckinsale bevestigden de onfrisse verhalen. In mei van dit jaar werd Weinstein officieel aangeklaagd voor onder mee verkrachting. Samen met zijn bataljon advocaten vecht hij zijn strijd nu voor de rechtbank uit.

Ben Affleck

10 oktober

Nog geen week na Weinstein kwam ook acteur Ben Affleck in woelige wateren terecht. Hij was een van de eersten die toegaf dat hij wist dat de producer ‘een walgelijke vent’ was, maar werd daarna zelf beschuldigd. Onder meer actrice Hilarie Burton postte een oude video waarin Affleck haar betastte tijdens een interview. De Oscarwinnaar liet weten dat hij ‘zich ongepast had gedragen’ en verontschuldigde zich. Sindsdien hult hij zich in stilzwijgen.

Jappe Claes

20 oktober

Eind oktober van vorig jaar werd de samenwerking tussen de Vlaamse acteur Jappe Claes - bekend van onder meer ‘Daens’ en ‘De Zaak Alzheimer’ - en het Nationale Theater in Den Haag stopgezet wegens aanhoudende geruchten van ongewenst gedrag. Er circuleerden al jaren verhalen dat de acteur, die vroeger ook lesgaf, er verhoudingen met zijn studentes op nahield. Verschillende van die studentes traden vervolgens naar buiten en lieten weten dat die ‘relaties’ niet echt met wederzijdse toestemming waren. Claes zelf noemde de aantijgingen ‘leugens’ en liet weten dat ‘iemand hem wilde kapotmaken’.

Kevin Spacey

29 oktober

Acteur Anthony Rapp, onder meer te zien in de laatste 'Star Trek'-serie, verweet Spacey hem betast te hebben toen hij amper 14 was (en Spacey 27). Hij bleek niet de enige, want verschillende andere mannen maakten soortgelijke feiten mee. De acteur ontkende de aantijgingen niet, maar haalde zich wel de woede van heel wat mensen op de hals omdat hij tijdens zijn ‘verontschuldiging’ ook meteen uit de kast kwam als homoseksuele man. Bovendien werd hij door Netflix ontslagen uit de reeks ‘House of Cards’ en werd hij ook uit de meeste van zijn opkomende films geschrapt.

Dustin Hoffman

1 november

Volgens schrijfster Anna Graham Hunter werd ze op de set van ‘Death of a Salesman’ lastiggevallen door Hoffman. Ze was toen 17. Niet veel later volgde een tweede vrouw met een soortgelijk verhaal: Hoffman zou agressief toenadering gezocht hebben. De acteur heeft zich intussen verontschuldigd: “Ik heb alle respect voor vrouwen en vind het vreselijk dat ze zich oncomfortabel voelden. Het spijt me, ik ben zo niet.”

Steven Seagal

8 november

Over Seagal doen al jaren geruchten de ronde, maar het was Portia de Rossi (vrouw van Ellen Degeneres) die uiteindelijk echt een boekje opendeed over de acteur. Ze vertelde hoe hij tijdens een auditie zijn leren broek openritste ‘omdat het belangrijk was om ook buiten de set goede seksuele chemie te hebben’. Nadien volgden tal van vrouwen die Seagal beschuldigden. Onder meer Regina Simons, een figurante die meespeelde in Steven Seagal's film On Deadly Ground, beschuldigt de acteur ervan haar verkracht te hebben in 1993.

Louis C.K.

9 november

De roodharige comedian en producer wordt door vijf vrouwen beschuldigd zich misdragen te hebben. Hij zou zich onder meer ontbloot hebben en gemasturbeerd hebben in hun bijzijn. De man ontkent niet: “Deze verhalen zijn waar. Ik heb spijt van mijn daden.” Zijn carrière leek voorbij, maar deze zomer waagde de komiek zich in New York kort terug op een podium. Het publiek applaudisseerde wild, maar zijn collega-comedians uitten scherpe kritiek op sociale media.

Charlie Sheen

9 november

De omstreden acteur is alweer een schandaal rijker, want hij zou tienerster Corey Haim aangerand hebben in 1986, toen ze samen aan een film werkten. Dat zegt een vriend van de acteur. Haim zelf kan het verhaal echter niet bevestigen, want hij overleed in 2010 aan de gevolgen van zijn drugsverslaving. Sheen zelf ontkent ‘categoriek’.

Bart De Pauw

9 november

In Vlaanderen werd #metoo écht een actueel topic toen Schalkse Ruiter Bart De Pauw op donderdag 9 november zélf bekend maakte dat hij aan de deur werd gezet bij de VRT wegens meldingen van ongepast gedrag. Hij zou onder meer ongewenste en expliciete sms’jes verstuurd hebben en beschuldigd worden van stalking. De Pauw ontkende eerst de hele zaak, maar ging later toch over tot verontschuldigingen. “Ik ben tot inzicht gekomen dat mijn speelse of flirterige manier van omgaan niet door iedereen gesmaakt wordt.” Een jaar later wordt duidelijk dat ook zijn productiehuis 'Koeken Troef' ('Twee tot de zesde macht') lijdt onder de beschuldigingen. Vanaf eind oktober worden de contracten van een aantal medewerkers noodgedwongen opgezegd.

Matt Lauer

24 december

Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de aantijgingen tegenover de presentator van de 'Today Show' waren erg expliciet. Lauer zou namelijk een knop onder zijn bureau hebben om de deur van kantoor vanop afstand te sluiten. Hij zou de vrouwen op de redactie voortdurend hebben lastiggevallen en werd woest nadat hij een keer zijn broek liet zakken in zijn kantoor en een medewerkster weigerde een seksuele daad uit te voeren. Lauer werd na de beschuldigingen meteen ontslagen door zijn werkgever NBC.

James Franco

12 januari

Vlak nadat James Franco zijn eerste Golden Globe in ontvangst mocht nemen voor zijn rol in 'The Disaster Artist', werd hij door actrice Ally Sheedy onder vuur genomen. Het zou er onkuis aan toe gaan op zijn acteursschool. Vlak nadien traden vijf actrices naar voor die zeiden dat ze "mee mochten spelen in zijn filmprojecten, zolang ze bereid waren topless te gaan of seksuele daden uit te voeren." Franco wordt sindsdien aan geen filmprojecten meer gelinkt.

Morgan Freeman

24 mei

In mei werd het warm onder de voeten van Oscarwinnaar Morgan Freeman. Zestien vrouwen dienden klacht in bij de acteur wegens grensoverschrijdend gedrag. Onder de slachtoffers ook een jonge productieassistente die op de set van 'Going in Style' werd lastiggevallen door de inmiddels tachtigjarige Freeman. Hij zou bijna dagelijks vervelende opmerkingen hebben gemaakt over haar figuur en kleding, en haar ook hebben aangeraakt op haar onderrug. Ook probeerde hij volgens de vrouw meermaals haar rok omhoog te schuiven en vroeg hij of ze ondergoed droeg. "Ik wilde niemand opzettelijk ongemakkelijk laten voelen", schreef de acteur achteraf in een excuusbrief.

Asia Argento

24 augustus

Ook een vrouw prijkt op de lange lijst beschuldigden. De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de eerste en luidste stemmen in het #metoo-debat, had ooit seksuele betrekkingen met een minderjarige. De jonge acteur George Bennet was zeventien op het moment van de feiten. "Hij besprong me en ik bevroor", liet de actrice tijdens haar bekentenis optekenen. Argento zou ook zwijggeld betaald hebben aan Bennet om het verhaal niet te laten uitkomen. De actrice werd inmiddels ontslagen uit de Italiaanse versie van 'X-factor', waar ze in de jury zat.

Jan Fabre

13 september

Begin september schreven twintig (ex-)werknemers en stagiairs van dansgezelschap Troubleyn over grensoverschrijdend gedrag van de kunstenaar en regisseur Jan Fabre. Ze hadden het over pijnlijke vernederingen, psychologische spelletjes en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jan Fabre reageerde verrast op de beschuldigingen. “Het was nooit mijn bedoeling om mensen psychologisch of seksueel te intimideren”, zei de regisseur. Het parket van de arbeidsauditeur van Antwerpen heeft intussen een onderzoek geopend.

Bill Cosby

Maart 2015

Van meer dan zestig feiten werd Bill Cosby (81) sinds 2015 beschuldigd. Eind vorige maand werd de inmiddels bijna blinde presentator veroordeeld voor drie van die feiten. "Wie iemand opzettelijk verdooft om seksueel te kunnen misbruiken, moet hiervoor een hoge prijs betalen en die prijs is de eigen vrijheid”, zei openbaar aanklager Kevin Steele. Cosby verdwijnt voor een nog onbekende periode naar de cel. Zijn advocaten gingen ondertussen al in beroep.





Uiteraard is de lijst veel langer dan bovengenoemde. Officieel zijn er in de Verenigde Staten inmiddels 214 bekendheden en politici beschuldigd van overschrijdend gedrag.